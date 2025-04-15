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ITTF桌球世界盃 鄭怡靜首戰完勝對手16日拚晉級

2025/4/15 19:09
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（中央社記者黎建忠台北15日電）台灣女子桌球好手鄭怡靜今天在ITTF世界盃預賽首戰韓國19歲小將金娜英，鄭怡靜靠著出色的正手拍強攻及老到經驗，以11比9、11比9、11比7、11比9獲勝，明天將爭晉級門票。

國際桌球總會（ITTF）男、女世界盃，預賽各48名球員分為16組，每組3人採循環賽制，每次交手都規定打完4局，分組預賽打完沒有勝敗，而是直接比較得失局，分組第1晉級16強淘汰賽。

世界排名第11的鄭怡靜，生涯第2次對上世界排名第32的金娜英，雙方前次交手，是去年的世界桌球大聯盟（WTT）仁川冠軍賽32強，當時鄭怡靜3比0獲勝。

今天再度交手，鄭怡靜靠著出色的正手拍強攻以7比3領先，儘管比賽後段一度以8比9落後，幸好仍靠著經驗取得相持球的優勢，連拿3分收下首局。

第2局鄭怡靜同樣在比賽中取得7比4優勢，但尾聲又以8比9落後，她再度靠著招牌正手拍，讓對手只能被動防守出現失誤，最終再靠著一次出色的發長球完成3比0攻勢，順利連下2局。

關鍵第3局，鄭怡靜開賽0比2落後，隨後連拿5分超前，並且在6比7落後時，先靠著擦網彈進的幸運球追成平手，隨後在10比7局末點時又打出擦邊球幸運拿下。

篤定取得局數優勢後，鄭怡靜第4局毫無壓力放開來打，再以11比9獲勝，預賽首戰4比0過關。

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預賽2連敗的金娜英已無緣爭奪分組第1，鄭怡靜明天的預賽最終戰，只要從對手泰國的薩薇塔布（Suthasini Sawettabut）拿下2局，就能晉級16強。

教練鄭佳奇今天告訴中央社記者，第1場比賽總是最難打，不過鄭怡靜適應得很快，賽前擬定的戰術也執行的很好，所以關鍵時刻才能連續拿分，展現她出色的比賽經驗。（編輯：李亨山）1140415

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