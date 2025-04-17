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徐翔聖日職二軍本季初登板 中繼1局無失分

2025/4/17 17:27
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）日本職棒東京養樂多燕子隊19歲台日混血投手徐翔聖，之前在WBCQ台灣隊經過國際賽洗禮，他今天在二軍賽事本季初登板，中繼投1局沒有失分，最快球速147公里。

19歲台日混血徐翔聖在2023年育成選秀會獲得養樂多隊第1指名，去年自鶯歌工商畢業後正式加入養樂多隊，徐翔聖在今年2月的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）代表台灣隊出賽，讓他知名度大增。

日前徐翔聖在接受日本週刊訪問時曾表示，WBCQ是他第一次穿上國家隊戰袍，「能在有壓力的環境下比賽，還有機會聽前輩們分享經驗，對我來說有很多第一次的經歷，真的是非常寶貴的體驗。」

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養樂多隊二軍今天與橫濱DeNA隊二軍交手的賽事，徐翔聖在3局上登板，被勝又温史敲一壘安打後，讓井上絢登擊出左外野飛球出局，接著投出保送，面臨一、二壘有人危機，不過之後接連讓打者擊出飛球、滾地球出局，沒有失分。

總計徐翔聖此戰用18球中繼投1局，被敲1支安打、投1次保送，沒有失分，單場最快球速147公里。最終養樂多隊二軍以5比3擊退橫濱隊二軍。（編輯：陳政偉）1140417

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