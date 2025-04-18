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林維恩後援4局9K奪生涯首勝 李灝宇連6戰敲安

2025/4/18 11:53（4/18 12:21 更新）
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旅美奧克蘭運動家隊投手林維恩。（中央社檔案照片）
旅美奧克蘭運動家隊投手林維恩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美奧克蘭運動家隊投手林維恩今天在小聯盟1A後援展現三振功力，投4局讓打者12上12下，飆出9K無失分，奪下生涯首勝；老虎隊3A野手李灝宇連6戰敲安，挑戰好球帶獲改判四壞保送。

運動家隊1A今天與亞利桑那響尾蛇隊1A交手，兩隊5局打完3比3戰成平手，台灣19歲左投林維恩6局下接手登板，連抓12個出局數，從7局最後一個出局數算起，連飆5次三振，總計用47球投4局，沒被敲出安打、沒有四死球保送，投出9次三振，無失分，展現壓制力。

運動家隊9局上搶下超前分，終場以4比3拿勝，林維恩奪下個人旅美生涯首勝，賽後防禦率0.75。

底特律老虎隊3A今天與匹茲堡海盜隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守三壘，李灝宇首打席2好3壞後一顆偏高的球，被主審判三振，李灝宇自信提出挑戰，改判為壞球、獲得四壞保送。

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李灝宇3局上靠著失誤上壘，但隊友沒能推進攻勢，5局上2人出局後敲出右外野方向安打，再靠著隊友選到保送、安打，李灝宇跑回分數。

李灝宇6局上敲出滾地球出局，9局上吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打，選到1次保送、吞1K，有1得分，近期連6場出賽敲安，賽後打擊率2成62；老虎隊終場以6比7吞敗。（編輯：張雅淨）1140418

#小聯盟
#老虎隊
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#亞利桑那響尾蛇隊
#林維恩
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