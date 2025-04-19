悍將范國宸重回一軍 王念好下二軍調整好球帶

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職富邦悍將范國宸今天上一軍、王念好下二軍，總教練陳金鋒表示，范國宸調整好就上來了，王念好則是對比賽的好球帶掌握還需加強；另外戴培峰今天因為身體狀況沒有先發。

悍將目前遇到4連敗低潮、且客場9連敗尚未奪勝，今天繼續作客台北大巨蛋與中信兄弟交手。今天范國宸回到一軍，他曾在6日守一壘時發生嚴重失誤，隔天就被下放二軍調整。陳金鋒指出，范國宸今天先發打第4棒，「下去調整一下，調整好就上來了，繼續努力加油。」

范國宸表示，下去二軍多加強了自己不足的地方，包括守備、打擊，他坦言，之前的失誤一定會記很久，「想辦法把不好的東西彌補起來，希望以後在場上不要發生。」近期悍將戰績不佳，范國宸說：「希望大家、包括我自己可以放開一點，提升在場上專注度，再更積極一點。」

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至於王念好被下放二軍，陳金鋒指出，王念好其實沒有太大問題，「但對比賽的好球帶做得比較不好。」今天捕手戴培峰沒有先發，陳金鋒指出，戴培峰在滑壘時弄到肩膀、脖子，「但不是很嚴重，為了安全先讓他休息。」

談到球隊近況，陳金鋒坦言，「狀況當然很多，大家都在場上努力，繼續努力，不管多大困難還是要去突破，該做的全力去做好。」至於今年還沒有在客場奪勝，陳金鋒說：「結果不是我們想要的，就盡最大努力去做。」（編輯：李亨山）1140419