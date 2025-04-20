悍將張進德、姚冠瑋還需時間 王正棠進入Live BP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將隊開季傷兵不少，捕手張進德還沒辦法跑、姚冠瑋手和腰都還沒進入練習狀況，兩人想歸隊都還需一段時間，至於野手王正棠已進入實戰投打練習（Live BP）。

悍將開季戰績不如預期，傷兵狀況也多，總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，目前在二軍的捕手張進德還沒辦法跑步，傳接球沒問題，但移動度還沒有這麼好，另一名捕手姚冠瑋的手和腰都還沒進入練習狀況，要等他們慢慢恢復。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

野手王正棠季前就有右肩不舒服的狀況，陳金鋒表示，王正棠本來快好了又用到，進度有點往後退，但目前已經可以正常打擊、進入Live BP階段。

野手范國宸先前下二軍調整，昨天回到一軍出賽，單場3打數沒有安打，僅靠著觸身球保送上壘；陳金鋒表示，范國宸回來之後目前各方面都還可以，在二軍擊球內容也不錯，昨天是回一軍首戰，看起來狀況有好很多。（編輯：張雅淨）1140420