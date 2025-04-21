龍隊27日邀NMIXX 成首組台北大巨蛋開唱韓國女團

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職味全龍月底推出年度主題日「龍星大樂」，今天宣布27日將邀韓國女團NMIXX擔任開賽儀式嘉賓，並於賽後登場演唱，成為首組站上台北大巨蛋開唱的韓國女團。

龍隊25日至27日將在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，要打造結合棒球與音樂的超級盛會，今天宣布27日賽後表演嘉賓，NMIXX是經紀公司JYP繼Wonder Girls、miss A、TWICE、ITZY之後獨力打造新世代女團，以創新多變風格與實力著稱。

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龍隊發布訊息介紹NMIXX，LILY是隊內大姐，歌唱與外語實力雄厚；隊長HAEWON除實力外更是韓國偶像中迷因女王，超強綜藝感也成為新晉綜藝大勢；門面SULLYOON被稱為神顏；BAE是擁有中性帥氣魅力的舞蹈高手；JIWOO饒舌功力在團隊強烈風格中不可或缺；老么KYUJIN則是擁有可愛魅力的團寵。

龍隊先前也公布25日賽後將由幸福歌姬梁文音攜手創作實力派歌手韋禮安，為球迷帶來療癒人心的音樂時光；26日「龍星大樂」主體日邀來超華麗卡司接力開唱，包括創作實力派天后Faye詹雯婷、美聲天后許茹芸，以及壓軸登場的亞洲天王任賢齊；27日除了有韓國女團NMIXX表演外，也有龍隊球員賽後獻唱。（編輯：張雅淨）1140421