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楊勇緯2025年首戰柔道亞錦賽 列頭號種子拚獎牌

2025/4/21 22:55
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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣「柔道男神」楊勇緯即將於本週征戰柔道亞錦賽，迎接2025年賽季的第1個國際賽，同時被列為男子60公斤級的頭號種子，屆時將挑戰本季首面獎牌。

今年亞洲柔道錦標賽將在4月25日至27日在泰國舉行，台灣代表隊由「柔道男神」楊勇緯領軍，共派出8名男子選手、9名女子選手參加，不僅是楊勇緯2025年賽季的首戰，也是睽違將近9個月重返國際賽舞台。

目前世界排名第3的楊勇緯，這次亞錦賽被列為男子60公斤級的頭號種子，有機會挑戰生涯首面亞錦賽金牌，可能假想敵是第2種子的日本新星中村太樹、第3種子的韓國好手李夏林。

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教練劉文等接受中央社採訪時透露，楊勇緯近況調整不錯，加上日前赴日本移地訓練，希望愛徒藉由比賽慢慢找回節奏，同時適應今年初柔道實施的新規則，「先把整體實力發揮出來，不用想太多，其他就看臨場反應，回來再研究還有什麼部分需要再調整」。

曾在東京奧運摘下男子60公斤級銀牌的楊勇緯，去年在巴黎奧運卻意外止步8強，無緣站上頒獎台，歷經時間消化不甘心的情緒後，楊勇緯決定再拚2026名古屋亞運，並重新回到國訓中心投入訓練，先前也數度赴日本移地訓練，期盼個人技術更上一層樓。（編輯：管中維）1140421

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