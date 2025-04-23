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國小籃球聯賽 政大林恩宇勉勵小球員勇於挑戰

2025/4/23 16:26
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）113學年度國民小學籃球聯賽將於4月29日登場，政治大學男籃球員林恩宇今天現身勉勵參賽球員，學習接受失敗，並勇於面對挑戰。

林恩宇來自宜蘭，國小時曾參加射箭隊，國中時學校因資源不足而解散射箭隊，輾轉之下加入社團性質的籃球隊，直到來到新竹市光復高中才開始接受籃球正規訓練，本季成為政大男籃一員，隨隊完成在大專籃球聯賽（UBA）5連霸。

林恩宇今天出席國民小學籃球聯賽開賽記者會，他接受中央社訪問時表示，小球員很幸福，能有這個舞台和資源，讓他們展現天賦，並獲得外界關注。

林恩宇也勉勵參賽球員，他提到，在競技運動這條路上，無論是挫折或失敗，都將是通往成功過程必經之路，得學習接受失敗，並勇於面對挑戰。

林恩宇強調，即使不清楚眼前的路是否明確、清晰，但可能得先走出那一步，「機會才會來，機會不會自己來找你」。

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113學年度國民小學籃球聯賽（EBL）將於4月29日至5月8日進行，以「FUN膽上場，PLAY FOR FUN！」為年度口號，首度採用260組（260公分籃框）與305組（305公分籃框）雙軌並行，其中305組除採用國際標準籃框高度，同時也採用人盯人禁止區域防守規則，藉此讓選手提早與國際少年籃球規則接軌。

前6天賽事將在台北市內湖運動中心、大同運動中心、文山運動中心、南港國小、溪口國小、新北市光榮國中等6個場館同步開打，後續305組及260組的總決賽賽程將移師至主場館台北體育館及南港國小同步進行。（編輯：管中維）1140423

林恩宇
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