PLG勇士逆轉擊敗獵鷹 季後賽首戰告捷

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃P. LEAGUE+台鋼獵鷹今天前3節幾乎一路領先，但在第4節崩盤，台北富邦勇士靠賴廷恩末節獨攬9分，以91比79逆轉勝出，在5戰3勝制季後賽首戰拔得頭籌。

曾在PLG締造3連霸的勇士，上季無緣季後賽，本季重返季後賽行列，首輪對戰獵鷹，今天在主場台北和平籃球館展開5戰3勝制系列賽首戰。

獵鷹開賽靠翟蒙（De'Mon Brooks）、白薩聯手拉出1波20比6攻勢，反觀主場作戰的勇士進攻當機，前9分鐘僅得6分，且單節出現7次失誤，讓獵鷹首節取得25比14領先。

勇士次節展現禁區優勢，在威希（Jeff Withey）與沃特斯（Brandon Walters）帶領下，趁著獵鷹洋將翟蒙、鉑金（Nick Perkins）陷入犯規麻煩，追成34比39。

勇士團隊三分球歷經前10投0中，靠著柏德（Jabari Bird）第3節還剩4分34分進球，團隊三分球總算開張，隨後洪楷傑再進1顆，而獵鷹憑藉著多點開花攻勢，帶著6分領先進入決勝節。

勇士決勝節吹起反攻號角，先是靠著周桂羽在倒數6分37秒拋投得分，首度超前比分，隨後賴廷恩不僅與洪楷傑輪流提供火力支援，還扮演穿針引線的角色，單節送出4助攻，幫助球隊成功扭轉戰局，兩隊明天將在同場地進行第2戰。

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勇士賴廷恩攻下14分中，有9分集中在末節，成為球隊贏球功臣之一，威希、柏德各得18分、17分。

獵鷹有5人得分雙位數，白薩15分最多，鉑金14分次之。（編輯：管中維）1140424