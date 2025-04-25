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莫布里獲NBA年度最佳防守球員 騎士隊史第一人

2025/4/25 10:54（4/25 11:03 更新）
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美國職籃NBA克里夫蘭騎士的莫布里獲選年度最佳防守球員。（圖取自facebook.com/nba）
美國職籃NBA克里夫蘭騎士的莫布里獲選年度最佳防守球員。（圖取自facebook.com/nba）
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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國職籃NBA年度最佳防守球員今天出爐，克里夫蘭騎士的莫布里（Evan Mobley）不但獲獎，同時也是隊史第1位拿下此榮譽的球員。

根據NBA官網，莫布里在媒體投票中以總分285分奪冠，是此獎項歷年第5年輕的得獎者。名列第2的是亞特蘭大老鷹的丹尼爾斯（Dyson Daniels），獲得197分；接著是金州勇士的葛林（Draymond Green），拿下154分。

兼打前鋒與中鋒的莫布里擁有4年NBA經驗，是首次獲選年度最佳防守球員。這位身高211公分的好手亦是騎士第一位拿下此獎的球員。

年度最佳防守球員獎自1982年到1983年球季創設至今，尚沒有23歲以下的球員獲獎。莫布里是第5位獲獎的23歲球員，在他之前有1985年到1986年球季的羅伯森（Alvin Robertson）和其他4人。

在2024年到2025年例行賽，莫布里場均1.59次阻攻排名全聯盟第6，防守籃板7.0排名第13。他平均每場比賽干擾對手10.4次投籃，在出賽率70%以上，也就是每季82場至少出賽58場的球員中排名第3。

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在莫布里帶領下，騎士在防守效率以111.8排名全聯盟第8，對手投籃命中率45.4%排名第3。當他在場上時，騎士防守效率達到108.6，更是高居聯盟第2。

總體而言，莫布里本季出賽71場，場均30.5分鐘得18.5分，另有9.3個籃板與3.2次助攻。他幫助騎士在例行賽拿下64勝18負取得隊史次佳戰績，同時穩坐東區龍頭直闖季後賽。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140425

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