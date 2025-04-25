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徐翔聖日職二軍中繼1局無失分 最速149無關勝敗

2025/4/25 18:34（4/25 19:03 更新）
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日職東京養樂多燕子隊投手徐翔聖25日在二軍中繼登板對Oisix新潟天鵝之皇隊，投1局無失分，最快球速149公里，本季兩場出賽無失分。（中央社檔案照片）
日職東京養樂多燕子隊投手徐翔聖25日在二軍中繼登板對Oisix新潟天鵝之皇隊，投1局無失分，最快球速149公里，本季兩場出賽無失分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖今天在二軍中繼登板，投1局無失分，最快球速149公里，本季2場出賽無失分，球隊終場以2比5不敵Oisix新潟天鵝之皇隊，徐翔聖無關勝敗。

日職二軍賽事養樂多隊與Oisix新潟天鵝之皇隊交手，Oisix新潟天鵝之皇隊比賽前半段得分都是靠全壘打，2局上陽春砲、3局上大川陽大3分砲，取得4比0領先，兩隊5局打完，Oisix新潟天鵝之皇維持4分領先。

養樂多燕子隊陣中的台灣19歲投手徐翔聖（登錄名翔聖）6局上接手登板中繼，接連讓中澤英明、藤原大智敲出二壘方向滾地球出局，對知念大成投出觸身球保送，接著再被敲出三壘方向內野安打，但及時回穩，讓打者敲出中外野方向飛球出局，力守不失分。

徐翔聖總計用20球中繼投1局，被敲出1支安打，投出1次觸身球保送、無失分，本季出賽防禦率維持0。

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養樂多燕子隊6局下追回2分，但攻勢沒有延續，Oisix新潟天鵝之皇隊7局上再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

樂天金鷲隊二軍與埼玉西武獅隊交手，樂天隊台灣野手陽柏翔先發打9棒、守二壘，單場3打數敲出1支安打、有1得分，但也吞下1K，賽後打擊率1成83，樂天隊陣中曾在台灣讀書的野手永田颯太郎先發出賽3打數敲1安、有1分打點，樂天金鷲隊終場以4比2獲勝。（編輯：管中維）1140425

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