陳思妤林昱圻全大運射金 與湯智鈞有咖哩之約

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）代表台北大學參加全大運複合弓混雙的陳思妤、林昱圻今天全大運複合弓混雙摘金，兩人與奧運國手「湯包」湯智鈞有咖哩之約，湯智鈞笑說，若是親自下廚，不知道學弟妹敢不敢吃。

114年全國大專校院運動會在台南舉行，今天展開複合弓混合團體決賽，陳思妤、林昱圻聯手射出153分，擊敗文化大學馬瑀彣與林昱全148分，為台北大學搶下1面金牌，這也是兩人全大運生涯首金。

剛結束反曲弓混雙決賽的湯智鈞賽後連忙向學弟妹道喜，他對著學弟林昱圻說，「晚上讓你吃咖哩吃飽飽。」

湯智鈞表示，由於全隊住在比賽場館附近的民宿，餐廳選擇不多，剛好鄰近有量販店，昨天就一同採買食材煮火鍋。他笑說：「學弟妹都滿會煮，我昨天就跟他們說，拿金牌我請吃咖哩飯。」

湯智鈞特別解釋咖哩的含義，他提到，由於林昱圻喜歡美國職籃NBA金州勇士射手柯瑞（Stephen Curry），對林昱圻而言，咖哩也有神準的意思。

談到是否會親自下廚，湯智鈞笑說，不知道學弟、學妹敢不敢吃，為避免腸胃不適，「他們還是自己煮好了」，一旁的林昱圻則說，「應該是學長煮啦。」

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陳思妤、林昱圻都是近2、3年才從反曲弓轉戰複合弓，相較於過去在反曲弓成績平平，能在複合弓射出成績，讓兩人都相當開心，其中陳思妤今年還將代表台灣參加在德國舉行的世界大學運動會。

陳思妤透露，世大運也是她首次參加國際賽，除了期待外，還有點緊張，將持續向教練和學長姐請益，希望能調適好心態。（編輯：張雅淨）1140427