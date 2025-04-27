工藤公康春訓指點 王凱程盼找到健康投完整季方法

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職中信兄弟投手王凱程春訓獲客座教練工藤公康指點，調整重心和下半身運用，盼減少手臂負擔，今年在牛棚表現穩定；王凱程練球結束一路撿垃圾回休息區，也透露是從小養成的習慣。

王凱程去年整季一軍43場出賽已是生涯新高，戰績1勝3敗、14次中繼成功，防禦率3.15，季末受傷缺席季後賽，今年球季依然是球隊牛棚安定的力量；今天賽前本季10場後援出賽，戰績1勝1敗、6次中繼成功，防禦率0.93。

兄弟春訓時球隊邀請日職傳奇名將工藤公康擔任客座投手教練，王凱程把握機會請教，工藤公康幫忙改善下半身的運用方式，包括重心的保留、讓重心移動的時間拉長，希望不是用手帶動投球機制，而是用下半身力量，減少手臂負擔，盼找到維持健康投完整季的方法。

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今年兄弟牛棚加入新秀投手陳冠穎表現亮眼，王凱程表示，「陳冠穎不像新人，反而像是老將」，包括場上危機處理，很有自己的想法，無論是肢體語言、臉部表情，都跟在牛棚時準備沒有什麼不同，可以將牛棚的準備帶上場是很不容易的事情。

王凱程結束練球後從外野走回休息區一路撿垃圾，他表示，這是從國小開始打球就被灌輸的觀念，對球場尊重、維護環境，所以看到球場有垃圾會隨手撿，休息區比較亂的時候也會動手整理。（編輯：張雅淨）1140427