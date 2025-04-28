劉俊緯比喻小馬為國中版大聯盟 難忘全壘打大賽

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊球員劉俊緯是2019年小馬青少棒冠軍班底，今天出席選拔賽記者會分享赴美比賽開眼界，就像國中版大聯盟，難忘與孫易磊一同參加全壘打大賽，也勉勵學弟保持初心。

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月1日至9日在新北市三重棒球場、台中市舊正棒球場兩地開打，為美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13至14歲組）青少棒賽國內選拔賽，冠軍隊取得亞太區資格，力拚前進美國世界賽，台灣自1993年派隊參賽至今，在亞太區奪下過20次代表權，並拿過11次世界冠軍。

陽信銀行盃全國青少棒賽今天舉行開賽記者會，邀請2019年冠軍班底劉俊緯出席，劉俊緯是2019年國內選拔賽MVP；劉俊緯回憶當時比賽，印象最深的就是國內選拔賽冠軍戰與台東交手，開賽就落後4分，靠著他的逆轉三壘打搶勝。

劉俊緯提到，當時從日本亞太區賽事到美國世界賽，同齡國外球員身材幾乎都比台灣球員出色，尤其是美國和拉丁美洲球員，但也笑說：「亞洲棒球還是有亞洲棒球厲害的地方。」在美國世界賽有安排全壘打大賽，印象中與孫易磊一起參加，拿下團體賽冠軍。

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劉俊緯分享，赴美國比賽感覺就像「國中版大聯盟」，無論吃住都安排得很好，藉由打國際看世界、了解各國不同球風，對棒球路有很大的幫助。他也勉勵學弟們，每場比賽先發上場只能有9個人，打棒球是快樂的，希望大家保持初心、往夢想前行。

此次選拔賽總計18支縣市代表隊參賽，預賽分兩組進行，採雙敗淘汰賽制，冠軍5月9日出爐；台南市隊為去年冠軍，最後在美國世界賽也打入4強，今年喊話力拚連霸。（編輯：張雅淨）1140428