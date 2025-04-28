劉俊緯唱國台語老歌組曲炒氣氛 讚林智勝有放感情

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊野手劉俊緯昨天賽後演唱曲風走老歌派，獻唱組曲愛情的騙子我問你、濃妝搖滾，炒熱氣氛，他笑說林智勝唱得最好「有放感情」，自己是屬於帶動氣氛組的。

龍隊昨天在台北大巨蛋主題日安排賽後球員演唱，包括吉力吉撈．鞏冠、李凱威、劉俊緯、林鋅杰、曾聖安、林智勝等人都依序上場獻唱。

20歲的劉俊緯曲風出乎意料走「老歌派」，陳小雲的「愛情的騙子我問你」前奏一下，現場球迷反應熱烈，接著又唱藍心湄的「濃妝搖滾」，歌唱帶舞蹈，展現不同與場上的一面。

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劉俊緯表示，平時什麼歌都會聽，老歌、台語歌也會聽，家中、球隊也都會講台語，唱台語歌沒問題，自評表現「普通還行、算60分及格」，但直呼下次不要再唱歌，第一次在這麼多人面前唱歌，一旁等待準備時最緊張。

龍隊老將林智勝今年球季打完就要引退，也在龍隊主題日連兩天有歌唱演出，26日與任賢齊合唱「我是一隻魚」，昨天則是演唱「浮木」，劉俊緯稱讚林智勝唱得最好，笑說林智勝是放感情唱，他是負責帶動氣氛的。（編輯：李亨山）1140428