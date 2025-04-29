馮翊新亞洲盃找回信心 全大運桌球男單、團體摘金

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（中央社記者黃巧雯台南29日電）台灣桌球好手馮翊新從年初沒自信，2月亞洲盃擊退韓國一哥張禹珍後找回信心，全大運不僅收復失去2年個人賽金牌，今天團體賽金牌戰更獨攬2點勝利，率北市大以3比1擊敗國立體大。

114年全國大專校院運動會在台南舉行，馮翊新連續5天出賽，不僅在單打摘金，今天男團決賽更在台北市立大學0比1落後情況下，第2點馮翊新以3比1擊退蘇昱綸，扳回一城，隨後林彥均以3比0力挫莊家權，把關第4點的馮翊新面對彭王維，以3比1獲勝，幫助北市大重返榮耀，為去年決賽失利，完成甜蜜復仇。

馮翊新曾在111年全大運奪得單打冠軍，但過去2年決賽都敗給自家人林彥均，兩人今年再度在決賽狹路相逢。馮翊新接受媒體聯訪時開玩笑地分享賽前心情，「反正之前2次都輸，輸也正常」，但他也認真地說，這次目標就是金牌，很開心有順利拿到。

馮翊新今年在亞洲盃、世界桌球職業大聯盟（WTT）印度清奈球星挑戰賽都有讓人眼睛一亮的表現，曾扳倒當時排名第12的韓國一哥張禹珍、排名第18的奈及利亞名將阿魯納（Quadri Aruna），而4月世界盃分組賽還與巴黎奧運銅牌法國選手李布隆（Felix Lebrun）戰成平手。

不過，其實馮翊新年初表現差強人意，包括新加坡大滿貫賽首輪出局，他透露，當時沒什麼信心、覺得自己不會贏，直到亞洲盃扳倒張禹珍後，才重新找回自信。目前世界排名第51的他，今年目標排名能挺進前40，希望不要再打國手選拔賽。

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馮翊新接下來7月將參加在德國舉辦的世界大學運動會，由於他先前也打過德國聯賽，因此對於當地氣候和飲食都還算熟悉。

面對世大運首秀，馮翊新並沒有想太多，他表示，就盡力去打。（編輯：張雅淨）1140429