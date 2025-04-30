李東洺先發6局無失分 悍將完封雄鷹中止4連敗

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，富邦悍將李東洺挺身而出，主投6局沒有失分，加上老將王勝偉雙安、申皓瑋單場4安表現，終場悍將以7比0擊敗台鋼雄鷹，中止4連敗低潮。

悍將的陳真在2局上從江承諺手中轟出2分砲，本季第2轟出爐；3局上王勝偉、申皓瑋敲安打後，高國麟擊出滾地球送回1分；5局上王勝偉敲出三壘安打後，申皓瑋再敲安打、帶有1分打點，取得4比0領先。

9局上悍將再有攻勢，李宗賢獲保送後，董子恩擊出的球造成三壘手失誤，接著申皓瑋敲出1打點安打，葉子霆再敲2打點安打，終場悍將以7比0擊退雄鷹，中止4連敗。

此戰41歲的王勝偉擊出1支內野安打、1支三壘安打，完成生涯1400支安打里程碑，為中職史上第10人。

悍將先發投手李東洺用98球投6局，被敲出5支安打，投1次保送、4次三振，沒有失分繳出好投，獲選為單場最有價值球員（MVP），奪下本季首勝。

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李東洺在7局下投出保送、被郭阜林敲安打後退場，接替的張瑞麟登板拆彈，製造2個滾地球化解球隊危機；接著富藍戈（Enderson Franco）投1.1局無失分，最後林栚呈投1局也沒有失分，4名投手聯手完封雄鷹打線。

雄鷹先發投手江承諺用81球投5局，被敲出8支安打，投1次保送、1次三振，失掉4分，吞下敗投。（編輯：管中維）1140430