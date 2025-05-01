球迷從6公尺高看台摔落 MLB海盜比賽一度中斷

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜表示，海盜今天在主場PNC球場（PNC Park）出戰芝加哥小熊期間，一名男球迷從約6公尺高的看台跌落到外野警示區，最後被用擔架抬出送醫。

法新社報導，海盜沒有透露這名男子的身分，也沒有提供他的傷勢細節。

海盜今天在主場迎戰小熊，賽事進行到7局下時，一名男子從克勒門特牆（Clemente Wall）跌落，比賽因此喊卡。這道牆是以已故的海盜傳奇球星克勒門特（Roberto Clemente）的名字命名。

上傳於社群媒體的影片顯示，這名球迷當時是坐在上層看台的前排。

他翻越欄杆掉落到球場時，兩隊球員與教練馬上要求暫停比賽。

海盜的醫療人員與現場急救人員連忙上前協助這名球迷，最後將他抬上擔架送離球場。

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海盜發布聲明證實這名男子已就醫。海盜表示：「今晚，在PNC球場的比賽進行到第7局時，一名成年男子從右外野看台跌落到比賽球場。匹茲堡緊急醫療服務單位與海盜及小熊的運動訓練團隊和PNC球場的其他人員馬上因應並提供照護。」

「他被送到阿勒格尼綜合醫院（Allegheny General Hospital）。目前沒有進一步資訊可取得。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140501