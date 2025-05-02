林昱珉結束延長春訓分發3A 先發登板5局掉2分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北2日電）美職亞利桑那響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天結束延長春訓，分發至小聯盟3A後馬上迎來本季首場先發，主投5局被敲1發全壘打，失掉2分，最快球速約151公里，最終無關勝敗。

林昱珉在去年11月世界12強棒球賽繳出亮眼成績，幫助台灣隊奪下世界冠軍殊榮，之後他雖接獲響尾蛇隊大聯盟春訓通知，不過因想多陪伴剛出生的女兒，春訓初期向球團請假較晚返美，之後進行延長春訓。

林昱珉今天結束延長春訓，被球團分發到3A，響尾蛇隊3A今天對上巨人隊3A，林昱珉也迎來本季首場先發登板，1局下被敲二壘安打後再被敲一壘安打，失掉1分；2局下演出3上3下，3局下被轟出陽春砲失1分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

4局下1出局後林昱珉被敲二壘安打，不過接下來連解決2名打者，沒有失分；5局下1出局後被敲一壘安打、再出現暴投，形成二壘有人，不過之後連製造2個滾地球出局，守住掉分危機。

總計林昱珉用63球先發投5局，被敲出5支安打，失掉2分，送出3次三振，最快球速94英里（約151.2公里），使用球種有伸卡球、變速球、曲球、滑球、四縫線等，目前防禦率3.60。最終響尾蛇隊3A在延長賽以3比2獲勝，林昱珉無關勝敗。（編輯：龍柏安）1140502