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林子豪運科配合找更好發力方式 有感長打進步

2025/5/3 16:15（5/3 16:26 更新）
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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊林子豪（中）2日交手富邦悍將隊敲出個人本季第4轟、全壘打數追平個人單季新高。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月3日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊林子豪（中）2日交手富邦悍將隊敲出個人本季第4轟、全壘打數追平個人單季新高。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月3日
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（中央社記者謝靜雯新北3日電）中職統一7-ELEVEn獅隊林子豪昨敲第4轟、全壘打數平個人單季新高，休賽季運科訓練配合找更好的發力方式，長打有發揮，聽進「餅總」林岳平的話不患得患失，希望穩定有好表現。

23歲野手林子豪去年球季因為椎間盤突出、右腳半月板傷勢動刀，他表示，先前因為身體狀況，腰部受到比較大的影響，打擊、守備會有麻的感覺，沒辦法用全力，動刀解決問題，今年球季回歸。

林子豪昨天在與富邦悍將比賽4局敲出陽春砲，為個人本季第4轟，今天賽前本季一軍18場出賽敲出16支安打，有3支二壘打、1支三壘打、4支全壘打，長打有不錯的發揮。

林子豪表示，昨天的全壘打有設定，球投到想要的位置沒有猶豫、直接出棒，今年季前的準備沒有特別不同的調整，休賽季有在外面找運科訓練配合，加上球隊打擊教練的指導。

獅隊總教練「餅總」林岳平也有提醒林子豪，不要因為1、2場比賽打不好，在過程中就急著想要改變，患得患失反而造成反效果，如果要改變，等整季結束之後再調整。

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林子豪表示，之前因為想要表現好，1、2場打不好就會想要修正，但有時候改1個動作，就容易造成身體其他部位的負擔，也容易受傷，運科協助找到身體發力更好的方法；至於長打發揮，他則認為，不會刻意追求仰角，擊球面如果打不好，球也飛不遠、只會形成無效的飛球。

林子豪過去三壘位置為主，目前為止一軍出賽一壘、三壘都有，他表示，守一壘壓力相對沒有這麼大，無論哪個守備位置，都依照教練團安排。（編輯：吳素柔）1140503

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