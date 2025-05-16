悍將林澤彬單場4安演出 二軍調整打擊收效果

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（中央社記者楊啟芳新北16日電）中職富邦悍將林澤彬在14日演出4安打表現，他今天表示，上次在二軍調整打擊有收到效果，也提到自己經歷過許多困難後，現在更知道怎麼解決，不會像以前一樣走不出來。

林澤彬在13日升上一軍，這星期前2場比賽都是先發游擊手，悍將14日與台鋼雄鷹交手的賽事，林澤彬4打數敲出4支安打，其中在7局下敲出2打點安打一度逆轉戰局，不過最後悍將仍落敗。林澤彬從2022年被交易到悍將以來，首次有單場4安打，且為生涯第2次，上次是樂天桃猿時期。

談到近期打擊狀況，林澤彬今天賽前表示，之前二軍在打擊教練高國輝協助下做了調整，找出打不好的原因，「主要是空間的問題，因為一軍投手的球速比較快，變化球犀利度也比較好。」

睽違5年再度單場4安打，林澤彬笑說：「有點久了。」談到第7局的逆轉安打，他則指出，當下就想把分數打回來，往前想一點。

26歲的林澤彬已是職棒第7年，他表示，過去自己會想得比較複雜，「以前遇過的事情沒有那麼多，簡單來講就是經驗，看過、遇過、經歷過，才知道怎麼去解決，以前遇到困難時會在自己的世界一直轉也轉不出來。」林澤彬強調，現在當然還是會遇到困難，「但可以自己解決，或是問教練、學長。」

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如今身為球隊陣中的中生代球員，林澤彬說：「一軍每天都在比賽，在場上要知道怎麼去比賽、贏球，看是上壘、推進，有時候也不一定要安打，也可以犧牲自己，做好自己的工作。」

林澤彬也提到，這次上一軍後球隊整體氛圍跟上次不太一樣，「有被感染到的感覺，大家打起來滿放得開。」（編輯：龍柏安）1140516