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馬來西亞羽球大師賽 葉宏蔚詹又蓁混雙晉8強

2025/5/22 15:44（5/22 16:31 更新）
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BWF超級500的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚（右）、詹又蓁（左），22日在16強以2比1擊敗馬來西亞搭檔，成功挺進8強。圖為兩人出戰台北羽球公開賽。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月22日
BWF超級500的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚（右）、詹又蓁（左），22日在16強以2比1擊敗馬來西亞搭檔，成功挺進8強。圖為兩人出戰台北羽球公開賽。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月22日
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（中央社記者黎建忠台北22日電）BWF超級500的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在16強陷入苦戰，幸好仍以19比21、22比20、21比18擊敗馬來西亞搭檔杜頤溈、吕秉坤，成功挺進8強。

混雙世界排名第23名的葉宏蔚、詹又蓁，生涯首度對壘世界排名311名、地主拍檔杜頤溈、吕秉坤，儘管雙方排名有段落差，但比賽開打後卻不斷拉鋸。

首局台灣組合在比賽尾聲兩度以15比12、18比15取得領先，沒想到接著發生多次主動失誤，遭到對手逆轉以19比21丟掉首局。

第2局輪到葉宏蔚、詹又蓁上演逆轉秀，他們在12比17時，拉出一波8比1攻勢，反以20比18取得局末點，儘管被對手追成平手，但靠著葉宏蔚2次精彩進攻，仍以22比20追回一局。

關鍵的第3局，台灣組合仍舊大半處於落後局面，但同樣在8比13時發揮韌性，打出8比3攻勢追成16比16平手。

接著台灣組合靠著幾波網前精彩的做球和平抽擋，打出4比1攻勢取得3個賽末點後，順利拿下第3局和比賽勝利。

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現年25歲的葉宏蔚和20歲的詹又蓁，從去年中才開始固定搭檔，至今拿過1場世界羽球總會（BWF）超級100的吉隆坡大師賽冠軍；今年他們出賽10場，有6場首輪淘汰，而台北羽球公開賽和這場馬來西亞大師賽的8強是最佳成績。

葉宏蔚今天告訴中央社記者，「從5月開始我們的狀況有越來越好，雖然前1場在泰國首輪出局，但有很快找到問題，現在混雙實力都很接近，要闖過每一輪都不太容易。」（編輯：李亨山）1140522

#台北羽球公開賽
#葉宏蔚
#馬來西亞
#世界羽球總會
BWF超級500的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚（左）、詹又蓁（右），22日在16強擊敗地主搭檔杜頤溈、吕秉坤，順利闖進8強。圖為台北羽球公開賽出賽畫面。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月22日
BWF超級500的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚（左）、詹又蓁（右），22日在16強擊敗地主搭檔杜頤溈、吕秉坤，順利闖進8強。圖為台北羽球公開賽出賽畫面。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月22日
葉宏蔚
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