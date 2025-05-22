蔡崇信領投 首屆亞洲大學生籃球聯賽8月杭州登場

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（中央社台北22日電）首屆亞洲大學生籃球聯賽（AUBL）將於8月在杭州登場，12支來自亞洲的大學球隊將參加角逐，政治大學是台灣唯一參賽隊。AUBL賽事由台灣出生的阿里巴巴集團主席蔡崇信領投支持。

綜合新華社、京報網報導，首屆AUBL由亞洲大學運動總會（AUSF）主辦，亞洲校園籃球有限公司獨家營運。比賽將於8月18日至24日在杭州舉行，12支大學球隊將展開24場激烈的角逐，爭奪AUBL史上首個總冠軍。

其中，中國大陸有5支隊伍參賽，包括北京清華大學、北京大學、上海交通大學、浙江大學與太原理工大學；韓國有3支隊伍參賽，分別是東國大學、延世大學、建國大學；日本則有白鷗大學和日本體育大學參賽。另外兩支參賽隊伍是台灣的政治大學以及香港的香港大學。

AUBL首席執行長李錦天表示，亞洲擁有數億籃球受眾，而大學籃球是整個亞洲籃球生態系統中非常具有潛力的待開發領域。這裡有充滿激情的球迷、激烈且充滿活力的對抗、了不起的團隊協作和體育精神。希望透過集結亞洲一流的大學校隊，打造一個意義非凡的聯賽，以此加速推動籃球運動的發展。

據報導，2026年起，AUBL將全面升級為橫跨6個月的主客場賽制，最終在中立場地舉辦終極4強賽，決出冠軍球隊。

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AUBL今天完成種子輪融資，由阿里巴巴集團主席蔡崇信所持有的香港投資公司「藍池資本」領投。

蔡崇信說：「作為一名曾經的學生運動員，我深切地體會到大學體育對參與者及其所在社區的價值。當下持續增長的亞洲籃球市場、不斷湧現的人才，以及官方機構的長期支持，都為打造一個成功的大學聯賽創造了充分的條件。」（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1140522