林振瑋先發4.1局無關勝敗 張弘稜3局4K無失分

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）旅美聖路易紅雀高階1A台灣「火球男」林振瑋今天先發出賽，投4.1局失掉1分責失分無關勝敗；匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜先發投3局飆4K、無失分，也是無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事，紅雀隊與辛辛那提紅人隊交手，紅雀隊台灣投手林振瑋開賽1局上雖有被敲出安打、投出保送，但沒有失分，2局上先投出保送、被敲出安打，隊友出現守備失誤讓跑者攻占二、三壘，再被敲出滾地球失掉1分，但沒有擴大失分危機。

林振瑋3局、4局上都讓對手3上3下，5局上續投再有狀況，先保送首名打者，1人出局後退場，接替隊友沒能止血，2人出局後再投出保送、被敲安打掉分，失分算在林振瑋身上。

林振瑋總計用62球投4.1局，已經是本季單場最長投球局數，被敲出2支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉2分（1分責失分），球隊終場以6比9吞敗，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率1.80。

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海盜隊高階1A與休士頓太空人隊交手，海盜隊派出23歲台灣投手張弘稜先發，張弘稜開賽連抓4個出局數，2局下1人出局後被敲出安打、盜上二壘，但及時回穩，接著讓打者敲出二壘方向滾地球、三壘方向平飛球出局，沒有失分。

張弘稜3局下讓對手3上3下、3局投完退場，今天總計用41球投3局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、沒有四死球保送，無失分，球隊終場以7比6搶勝，張弘稜無關勝敗，賽後防禦率6.31。（編輯：管中維）1140526