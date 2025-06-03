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斯威雅蒂闖入法網女單4強 朝連4度封后前進

2025/6/3 23:02
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（中央社巴黎3日綜合外電報導）曾4度在法國網球公開賽女單封后的波蘭女將斯威雅蒂今天以直落2淘汰曾居世界排名第3的烏克蘭對手絲薇托莉娜，晉級最後4強，距離她成功衛冕冠軍更進一步。

法新社報導，本屆法網名列第5種子的斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天僅費時略多於90分鐘，便以6比1、7比5淘汰第13種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。

斯威雅蒂是2020、2022、2023、2024年法網女單冠軍得主，若她連續第4年奪冠，將平102年前創下的紀錄。

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斯威雅蒂將與來自白俄羅斯的現任世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪決賽門票。兩人從未在法網對戰，最近2次在紅土場上的對決則要回溯至去年馬德里公開賽（Madrid Open）和義大利公開賽（Italian Open）的決賽，都是由斯威雅蒂勝出。

現年24歲的斯威雅蒂表示：「艾里娜（莎芭蓮卡名）總是構成挑戰，她每種場地都能駕馭。我有必要專注在自己身上，做我該做的事、全力以赴就對了。那會是場困難的比賽，但我樂意遇到挑戰。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140603

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