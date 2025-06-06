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龍隊新洋投最快下週抵台 領隊：具大聯盟資歷右投

2025/6/6 18:03（6/6 18:38 更新）
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中職味全龍隊領隊丁仲緯（圖）證實，新洋投已在程序中，新洋投年齡30歲左右，有美職大聯盟資歷、是右投手，去年還有在美職小聯盟3A出賽。（味全龍隊提供）
中職味全龍隊領隊丁仲緯（圖）證實，新洋投已在程序中，新洋投年齡30歲左右，有美職大聯盟資歷、是右投手，去年還有在美職小聯盟3A出賽。（味全龍隊提供）
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職味全龍領隊丁仲緯今天表示，新洋投在程序中，是30歲左右具美職大聯盟資歷的右投手，最快下週抵台，確定才會公布，他也提到，會持續看新洋將，以投手為主、打者為輔。

龍隊洋投鑀龍（Aaron Leasher）5月中比賽登板，被強襲球打到造成左手指骨裂，當時估計歸隊至少需要3個月，先前總教練葉君璋表示，應該不會等鑀龍，二軍洋投荷雷拉（Jasier Herrera）是頂替的人選。

但龍隊目前為止都還沒註銷鑀龍，葉君璋今天受訪表示，原本將鑀龍放在中繼，但近期調整3洋投都是先發、王維中挪到中繼，暫時沒有這麼急迫需要做出決定，還可以再等一下，至於新洋投也有人選。

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龍隊領隊丁仲緯證實，新洋投已在程序中，確定了就會跟大家報告，新洋投年齡30歲左右，有美職大聯盟資歷、是右投手，去年還有在美職小聯盟3A出賽，最快下週抵台，目前只有確定這名洋投。

但丁仲緯也提到， 新洋將持續都有在看，這個時間點好的洋將不好找，「投手為主、打者也有稍微看一下。」（編輯：龍柏安）1140606

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