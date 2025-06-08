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小球迷遭界外球擊中眼部 悍將帶球棒、球衣探望

2025/6/8 14:47
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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職昨天在新莊棒球場的賽事，觀眾席上有小球迷被界外球打中眼部、當場見血，富邦悍將球團今天表示，為了表達關心，帶著全隊簽名球棒、球衣等到醫院探望，盼他早日康復。

富邦悍將昨天在新莊棒球場迎戰中信兄弟的賽事，2局上有小球迷遭界外球擊中眼部受傷，在聯盟協助下緊急送醫，並於今天清晨完成眼眶底骨折復位手術，眼球部分目前醫生檢查無大礙，但有局部瘀血，仍須持續觀察與追蹤。

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悍將球團表示，聯盟與球團持續關心該名球迷恢復情形，並負擔所有醫療費用及保險理賠事宜。球團指出，昨天賽後就前往醫院探視小球迷，並先送上全隊簽名球棒慰問，得知小球迷最喜愛的球員是戴培峰及李東洺後，今天中午再帶著2名球員的祝福及球衣等為小球迷打氣。

悍將球團表示，感謝輔大醫院第一時間的急診處理，以及內湖三軍總醫院眼科部及急診部醫師完整、迅速醫療照顧，祝福小球迷早日康復。球團指出，該名小球迷也請球團代為轉達感謝各界關心，期待康復後再回到球場一起幫球員加油。（編輯：張雅淨）1140608

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李東洺
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