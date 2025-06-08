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「亞洲貓王」唐嘉鴻奪體操亞錦賽生涯首金 台灣賽史第4面
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賴謙凡學山本由伸動作 玉山盃先發好投助桃園搶勝

2025/6/8 16:37（6/8 16:51 更新）
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114年玉山盃全國青棒錦標賽桃園市隊8日與台東縣隊交手，桃園投手賴謙凡（圖）先發，主投6.1局無責失分，助隊以7比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 114年6月8日
114年玉山盃全國青棒錦標賽桃園市隊8日與台東縣隊交手，桃園投手賴謙凡（圖）先發，主投6.1局無責失分，助隊以7比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 114年6月8日
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（中央社記者謝靜雯桃園8日電）玉山盃青棒賽桃園市隊今天與台東縣隊交手，投手賴謙凡先發，學山本由伸動作幫助協調性，飆出生涯最快149公里，投6.1局無責失分，投到手指濺血退場，率隊以7比1搶勝。

114年玉山盃青棒賽桃園市隊今天與台東縣隊交手，桃園市隊先發投手賴謙凡展現壓制力，前2局有被敲出1支安打，但沒有失分，3局下首名打者因為失誤上壘，靠著犧牲觸擊推進，再被黃靖哲敲出安打掉分，但及時回穩，沒有多掉分數。

賴謙凡投到7局上，1人出局後投出保送退場。桃園換上何樺登板，投0.2局無失分守成。賴謙凡總計用79球投6.1局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分，奪下勝投。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，賴謙凡直球有球速，變化球如果投得進好球帶，直球搭配曲球，打者並不好掌握，直球的威力不錯，有觀察到台東縣打者對於很快的直球掌握度沒有這麼好；如果他手指沒有破皮，應該可以完投。

賴謙凡表示，大概投到7局的時候覺得手指腫腫的，續投手指濺血，本來以為還可以投完，但刺痛的感覺越來越嚴重，也有跟教練團反映。

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他透露，在接到要扛先發投手對台東隊後，其實很緊張，不知道情緒怎麼舒緩，媽媽有打電話鼓勵，讓他心情調整的比較好；可以突破生涯最快球速，也覺得蠻驚訝的。

賴謙凡先前一直調整投球姿勢，一開始模仿日籍好手山本由伸，之後改模仿林昱珉，後來經過提醒，採用林昱珉的投球動作感覺時間會拖比較久，又改回山本由伸的動作，幫助身體協調性和手的延伸，手可以離本壘更近、增加打者的體感速度。（編輯：吳素柔）1140608

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