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川普政策掀憂 美世足主辦城市保證歡迎海外球迷

2025/6/10 18:51
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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國、加拿大及墨西哥將聯合舉辦2026世界盃足球賽，儘管外界擔憂美國簽證、邊境管制和社會動盪等「不確定性」，美國世足主辦城市高層今天保證，海外球迷在明年世足將受到熱烈歡迎。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）自重新掌權以來，對全球發動貿易戰，揚言併吞加拿大，並在邊境展開嚴厲打擊行動，導致試圖入境美國的外國遊客受到嚴厲對待。

川普對無證移民展開大規模突襲掃盪行動後，美國社會出現動盪，洛杉磯上週末爆發示威，並演變成暴力衝突。

明年世界盃將由美加墨聯合舉辦，是史上首次3國聯合主辦的世足，由32隊擴充到48隊參賽，共有16個主辦城市，美國占了其中11個。

來自美國11個世足場地的地方籌辦委員會高層今天齊聚紐約，簡報賽事的後勤安排，包括交通、體育場進出、球迷區以及進入美國的一般管道等事宜。

費城籌辦委員會負責人凱恩（Meg Kane）表示：「我們希望每個城市都做好準備，讓任何即將前來及決定來到美國，或是參加本屆世足的人，都能感覺受到歡迎。」

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紐約暨紐澤西世足委員會執行長拉斯瑞（Alex Lasry）指出，無論政治氛圍如何，有關當局正為體育場內外「數百萬」球迷作好準備。

洛杉磯世足委員會副主席克魯奇（Jason Krutzsch）則說，主辦單位正努力確保球迷「明白他們將在洛杉磯受到歡迎，並將擁有精彩的世界盃體驗」。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1140610

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