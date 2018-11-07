鈴木一朗2019可望東京出賽 美職開幕戰再上場

日本球星鈴木一朗有機會在2019年東京舉行的美職開幕戰出賽。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京7日綜合外電報導）效力於美國職棒大聯盟西雅圖水手隊的日本球星鈴木一朗，有機會在明年東京舉行的美職開幕戰出賽。水手隊總經理狄波多6日表示，將邀鈴木一朗參加明年春訓。

日本共同社報導，水手隊2019年3月20日及21日，將和奧克蘭運動家隊在日本東京巨蛋進行開幕2連戰。

至於開幕戰後是否仍會讓鈴木一朗出賽，狄波多說，之後的事還不清楚，目前還沒有確定的想法。

現年45歲的鈴木一朗3月與西雅圖水手隊簽下一年75萬美元合約，但水手隊5月宣布，鈴木一朗轉任球團特別助理，本季雖然不會再上場比賽，但仍將積極參與球團比賽與訓練。

日本放送協會（NHK）報導，狄波多（Jerry Dipoto）6日表示，考慮明年球季繼續跟鈴木一朗簽約，且將邀鈴木一朗參加明年春訓，讓鈴木一朗可以大聯盟選手身分參與明年在日本舉行的開幕戰。

明年水手隊前往東京進行的開幕戰中，會將25人名單擴增到28人，狄波多說，在增加的3人中納入鈴木一朗是正確的做法。

鈴木一朗之前已公開表示，至少要打棒球到50歲，持續打球的意願強。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1071107