蔡總統：國民黨反改革 丟垃圾者沒資格嫌掃得慢

總統蔡英文（左）10日在高雄市受訪表示，政府致力改革過程中，國民黨始終杯葛、反改革，「製造垃圾或是丟垃圾的人，真的沒有資格去嫌掃地的人掃得慢」。右為高雄市代理市長許立明。中央社記者程啟峰高雄攝 107年11月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）總統蔡英文今天表示，政府致力改革過程中，中國國民黨始終杯葛、反改革，「製造垃圾或是丟垃圾的人，真的沒有資格去嫌掃地的人掃得慢」。

兼任民主進步黨主席的蔡總統下午由高雄市代理市長許立明陪同到高雄巨蛋「2018 IESF 世界電競錦標賽」會場，為參賽的國內、外選手加油前受訪表示，她上任後做很多改革，確實得罪一些人，使民進黨在這次選舉過程較辛苦，她要對支持者表達歉意。

不過，蔡總統說，國民黨交出政權後，一再杯葛政府很多施政，尢其年金改革問題上，「他們說要改，執政時卻沒改，但我們真的改了」。年金改革過程中，國民黨始終堅持反改革態度。

此外，蔡總統表示，空氣污染問題是長期累積，政府決心全面處理，過程中國民黨還是指指點點。

蔡總統還說，全球經濟評等機構指台灣基礎建設發展不夠，競爭力不足，政府大力透過前瞻基礎建設計畫進行下一階段基建，提升競爭力，國民黨也極力杯葛；民進黨籍立法委員很努力通過預算後，國民黨很多公職人員卻爭相爭取預算，顯示民進黨一直努力解決問題，國民黨卻百般阻擋、反改革。

至於高雄市長選情，蔡總統表示，一個候選人會做事、了解高雄，另一個很會講話，但不了解高雄，誰最好相信大家都很清楚。民進黨有好的候選人，民進黨在高雄執政成績也非常好，她相信高雄市民會做出最好、最正確選擇，「我對我們的候選人有信心」，對市民也有信心。

此外，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）日前表示，台灣與海峽對岸使用相同語言，台灣又有言論自由，讓台灣成為全球面臨假消息傷害風險最高的地方。

蔡總統說，這是台灣面臨的很大挑戰。假消息在國內不斷傳送，弱化政府公信力，讓社會更對立，對民主是很大挑戰及傷害，須面對、認清。

另外，前總統馬英九7日說，以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

蔡總統表示，中國持續打壓台灣，且製造內部紛擾，正需團結一致對外，但馬英九卻進一步在主權問題退讓，這是很不恰當的說法，也對國際社會傳遞錯誤訊息，「打壓是有用的，台灣人會屈服」，這不是全體國民想表達的事。（編輯：李明宗）1071110