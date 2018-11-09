總統指馬英九新三不扯後腿 傷害台灣主權

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天說，前總統馬英九日前提到的「新三不」，是在一個錯誤時空環境底下，做了一件傷害台灣主權的事情，對中國與國際社會送出了錯誤的訊息，也讓人有扯後腿感覺。

馬英九日前在馬習會3週年研討會表示，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」，並認為以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

蔡總統今天出席在圓山大飯店舉辦的「第72屆工業節大會」，她在會後，罕見地主動向媒體發表談話。

總統說，對於馬英九的新三不說法，做為現任總統，有一些話要跟全體國人同胞說，馬英九在3年前馬習會時，國人同胞就已經對於馬英九一向堅持的一中各表態度產生質疑，也質疑馬英九在馬習會時，有沒有堅持他長期以來一中各表的立場。

蔡總統指出，時隔3年之後，在馬習會3週年的紀念，馬英九說的新三不其實是又做了更大的讓步，「我覺得，他的新三不說法是在一個錯誤的時空環境底下，做了一件傷害台灣主權的事情」。

蔡總統說，大家都知道中國在這段時間對台灣的打壓非常多，馬英九在這當下說出新三不，「其實對中國、對國際社會都送出了一個錯誤的訊息，那就是，中國的打壓是有效的，台灣人是會屈服的」，這個對於台灣人的主權傷害其實很大，更何況說這話的是台灣前任總統，讓國際間會產生更多誤解。

總統強調，這段時間以來中共對台灣的打壓，大家都很清楚，包括外交上買走台灣邦交國，對台灣國際組織參與剝奪很多權利，同時軍事上船艦飛機繞台等等作為，甚至於台灣假訊息的散播，造成社會對立，這段時間以來的打壓，其實是連續的、不斷的。

蔡總統強調，此時最需要的是台灣人民可以一致團結對外，馬英九這時候說這樣的話，確實是非常不恰當，「也讓人有那種扯後腿的感覺」。

蔡總統昨天在兩艘派里級巡防艦高雄左營軍港成軍典禮，提出「三不」勉勵國軍，分別是「不要忘記守護台灣的使命」、「不要忘記追求區域和平穩定」、「不要忘記來自境外的威脅」。

她說，昨天她說的三不，不只是說給國軍弟兄姊妹聽的，也是說給全體同胞聽的，更是要提醒馬英九，做為一個前任總統應該要注意他對這個國家主權的責任。

另外，蔡總統也說，她要問國民黨對於馬英九所講的新三不，國民黨的態度究竟是如何，「到現在我們也沒有聽到國民黨有任何不同的聲音」，做為最大的在野黨，在這個當下，必須在這嚴肅議題上面，能夠與台灣人民一起堅守主權、堅守立場，這是她對最大在野黨的期待。（編輯：蘇龍麒）1071109