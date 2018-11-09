新三不挨批傷主權 馬辦：蔡政府選舉操作

（中央社記者劉麗榮台北9日電）針對蔡英文總統指前總統馬英九「新三不」傷害台灣主權，馬辦今天回擊，蔡總統大陣仗發表談話，很明顯是選舉操作，企圖藉統獨議題影響選情，實在不是一個國家領導人應有格調。

馬英九日前在馬習會3週年研討會時表示，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」，並認為以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

蔡總統今天主動對於馬英九「新三不」表示看法，她認為，這是一個錯誤時空環境底下，做了一件傷害台灣主權的事情，對中國與國際社會送出錯誤的訊息，也讓人有扯後腿感覺。

馬英九辦公室隨即以新聞稿回擊，蔡政府想要操作統獨議題影響選舉，但馬英九已經講得很清楚，這是他在兩岸政策研討會時的致詞，是依據中華民國憲法規定而來，無關選舉。

馬辦指出，蔡總統在兩岸、經濟問題上束手無策，自己該負的責任不負，卻想藉由操作統獨議題影響選舉，實在不是一個國家領導人應有的格調，令人遺憾。

國民黨發言人洪孟楷表示，蔡總統親自批判「新三不」，明顯是因選情告急而炒作統獨議題，他要求蔡總統不要再玩撕裂族群的手法，並呼籲所有選民11月24日站出來，向蔡政府投下不信任的一票。(編輯：陸倩瑤)1071109