非洲豬瘟防疫重罰 旅客攜違規肉品入境未減

嚴防非洲豬瘟入侵台灣，農委會修法祭出重罰盼遏止旅客違規攜帶肉類產品入境，但桃園機場仍幾乎天天都有違規案件，海關強烈呼籲民眾，切勿以身試法。（關務署台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 107年12月29日

（中央社記者邱俊欽桃園機場29日電）遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭出重罰，但桃園機場幾乎每天都有旅客違規受罰案件，海關呼籲「一口肉餡與一支火腿」罰鍰一致，呼籲旅客勿以身試法。

為了遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，行政院農業委員會祭出重罰，從12月18日調高旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰，旅客若從近3年發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次查獲就罰新台幣20萬元，第二次再違規則直接開罰100萬元，罰鍰大幅加重。

關務署台北關今天表示，昨天就有5起違規攜帶肉製食品被查獲案件，包括中國大陸籍陳姓旅客攜帶350公克豬肉熱狗腸、雞爪，唐姓旅客攜帶2.385公斤火腿腸、豬肉製品、牛肉製品、雞爪，台灣籍廖姓旅客攜帶1公斤豬肉腸、林姓旅客攜帶1.5公斤土雞肉，夏姓旅客攜帶2.34公斤肉粽。

違規旅客被依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，若含豬肉成分的物品處以20萬元罰鍰、含雞肉成分被罰3萬元罰鍰。以桃園國際機場為例，從18日至今，平均起來幾乎天天都有旅客攜帶違規肉品入境。

海關執勤關員發現，在重罰下，攜帶肉品入境的件數目前並沒有減少趨勢，連日來被裁罰案件中，最經常出現的違規物品，大多為各種形式的真空包裝肉製品最多，其餘是零嘴、鬆餅、含肉的「飛機餐」、登機前在美食街所購買的炸雞、湯圓肉餡、粽子。【整理包／重罰防非洲豬瘟 這些食物不准帶回台】

儘管國境為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，早已加強在機場各區域宣導，甚至在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，但遭罰案件似乎並未中斷。

海關人員私下指出，每位遭查獲的旅客被問到是否知悉不得攜帶肉品出入國境時，幾乎百分之百都說「不清楚」；至於是否有注意在班機上的廣播，或者入境時各項防疫重罰宣導時，也表示「沒有看到」、「沒有注意」。

海關談到，關務人員無法探究每位違規旅客的真正本意，是蓄意違規、一時大意、疏忽、渾然不知、甚至欺騙，或是認為「不會那麼倒楣被查獲」的僥倖心態，但當法令規定重罰下，即使攜帶「一口肉餡，或是大支火腿」，罰鍰並不會有所差別。

有些旅客會以為推著行李推車，通過海關時，不會被海關攔查，因此僥倖攜帶肉品；事實上，當飛機落地，行李從下飛機送到行李轉盤的過程中，會再度通過另一道大型X光機檢查，若發現行李有異，會特別「注檢」，等到旅客通關海關時，就會被攔查，X光機是查緝違規肉品的隱形助力，旅客不可有任何僥倖心態。（編輯：方沛清）1071229