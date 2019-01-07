金門海漂死豬 福建：4防線阻垃圾入海絕非故意

（中央社記者林克倫北京7日電）金門發現海漂死豬引發議論，福建海洋與漁業局強調，已建立4道防護牆；不具名福建環保人士說，海漂豬隻屬個別情況，不好判斷原因，絕非故意，但確實盡最大努力防止海漂垃圾。

福建省海洋與漁業局有關方面表示，「金山銀山就是綠水青山」，福建省海岸線長度居全中國第2位、長達3700多公里，第2大河九龍江的主幹流長度258公里，各級政府對垃圾與海洋保護都非常重視，海洋與漁業局也公布許多政策。

據海洋與漁業局提供的資料指出，福建省對於沿海海漂垃圾的政策「抓得很緊」，主要有4類工作來防止垃圾入海。首先是臨海各城市都成立了海上專業打撈隊，負責打撈海上垃圾。

其次是各地級城市、像是泉州，每年撥款人民幣500萬元做為海洋垃圾清理的獎勵金。海洋和漁業局每年都會進行檢查，海上沒有垃圾者給予獎勵，被查到有垃圾給予懲罰。

第三類是透過科學預測來預先截堵。廈門市政府成立專業部門，根據當日天氣、雨水、潮流、海浪的方向，來預測垃圾的可能海漂走向，先預測可能會漂向哪裡、再派遣專業隊伍前往攔截打撈。

最後是各個鄉鎮建立「保證垃圾不下海」負責制。以福州為例，市政府將垃圾不下海責任分配到各鄉鎮、再依序落實到村裡，且會定期派員對垃圾的處理情況進行檢查。

對於金門的海漂豬隻，不具名福建環保人士表示，個別情況的發生原因，不好判斷；從內陸、從海岸，沿潮水、沿河流，有時是下大雨沖到海裡，都有可能，但確實不是人為的、故意的，要將垃圾送到金門。

這位環保人士強調說，「我們不敢說能做到百分百，完全沒有垃圾漂到海裡，但福建確實在盡最大努力，去處理解決海上垃圾問題，並非沒做事、故意讓垃圾漂到金門」。（編輯：張淑伶）1070107