拚經濟有感 四財經部會首長留任

（中央社台北11日電）準行政院長蘇貞昌緊鑼密鼓布局內閣人事，包括財政部、經濟部、國發會與金管會四大財金部會首長，均確定留任，將與蘇揆一起「衝衝衝」拚經濟。

黨政人士表示，拚經濟是蘇內閣施政的重中之重，新內閣人事也以財經部會為優先考量，蘇貞昌今天快馬加鞭徵詢財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、以及金管會主委顧立雄等四大財經部會首長留任意願，四名首長均確認與蘇揆繼續打拚，讓人民對經濟成長更有感。

財政部長蘇建榮行事低調穩健，獲得朝野立委普遍的肯定，他和前任財長許虞哲「許規蘇不隨」，針對綜所稅扣除檢討緊急踩煞車，顯見他在財政健全上的專業堅持；蘇留任後，未來將繼續推動稅制改革向前行，包括：綜所稅的名模條款、海外資金匯回專法和綜所稅扣除額檢討等。

經濟部長沈榮津出身工業局基層，近40年的行政經歷讓他「沒有不能掌握政策」，沈曾因一句「用鼻孔發電」被轟失言，但他耐操耐煩的阿信性格，加上對於經濟政策的熟稔專業，也被產業界認定是解決「五缺」的不二人選。

經濟部掌管油電糖水四大國營事業，攸關國計民生，去年水電供給穩定，沈榮津記大功一筆，留任後，仍將持續推動穩定供電、產業升級、促進投資、以及台商回台等重要政務，另一方面，離岸風電開發過程中的種種爭議，例如躉購電價合理性、地方政府、開發商與中央的三角習題等，也有待沈榮津一一化解。

國發會負責規劃國家發展策略計畫、促進經濟與社會整體發展，以及政府治理等工作，被稱為「小行政院」，現任主委陳美伶在內外動盪的大環境下，2018年繳出斐然成績單，包括：雙語國家、智慧政府、地方創生、台商回流等，並推動10項重大立法，逐步處理台灣人口老化、外流困境，以及境外投資、台商回流問題等；陳美伶留任，必能以其協調與務實的長才，扮演蘇內閣拚經濟推手。

金管會主委顧立雄於2017年9月8日由黨產會主委轉任金管會，因其律師背景，被指為「金融門外漢」，然而顧立雄上任一年多來，一方面開放申請金融監理沙盒，推動純網銀設立、推行台股逐筆交易、鬆綁金金併，另方面擴大產金分離監理、讓吹哨者保護機制入法，並強制資產兆元以上金控設立獨立法遵，興利除弊雙管齊下，表現令人驚艷，未來，顧立雄除了續推金融整併，調整金融業體質，面對科技金融新浪潮，台灣必然不缺席。（編輯：陸倩瑤）1080111