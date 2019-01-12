蘇貞昌內閣人事 唐鳳將留任政委

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院長蘇貞昌展開新內閣人事布局，知情人士表示，經徵詢後，政務委員唐鳳同意留任，協助發展新創與數位相關政策。

總統蔡英文昨天宣布蘇貞昌接任行政院長後，蘇貞昌立即啟動內閣人事徵詢，預計3天完成內閣改組作業。蘇貞昌今天將繼續約詢新任閣員人選，文化部、法務部、衛福部、勞動部等首長人事，今天可望明朗。

蘇貞昌新內閣人事布局從中生代承擔、穩定經濟等指標著手，目前確定內閣成員，包括行政院副院長由前立委陳其邁出任、秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任，以及行政院副秘書長何佩珊留任。

前台中市長林佳龍出任交通部長、教育部長由科技部長陳良基轉任；政務委員唐鳳、內政部長徐國勇與客委會主委李永得留任；財經部會四首長全部留任，包括國家發展委員會主任委員陳美伶、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、金融監督管理委員會主任委員顧立雄。（編輯：林興盟）1080112