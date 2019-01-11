蘇內閣延攬中生代承擔 陳其邁林佳龍重要指標

準行政院長蘇貞昌新內閣人事布局從中生代承擔、穩定經濟等指標著手，確定由前台中市長林佳龍出任交通部長（左）、前立委陳其邁（右）接行政院副院長。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香、顧荃台北11日電）準行政院長蘇貞昌新內閣人事布局從中生代承擔、穩定經濟等指標著手，確定由前立委陳其邁接行政院副院長、前台中市長林佳龍出任交通部長、教育部長由科技部長陳良基轉任，財經部會四首長全部留任。

行政院長賴清德今天舉行臨時行政院會，內閣總辭。總統蔡英文隨後召開記者會，宣布由蘇貞昌接任閣揆，帶領新內閣團隊。

黨政人士晚間表示，蘇貞昌向以「衝衝衝」高行政效率為人稱道，預計以3天完成內閣改組作業，展現執行力、效率與魄力。

該人士說，蘇貞昌人事布局，先確立政院「雙長」，副院長由陳其邁出任、秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任，以及行政院副秘書長何佩珊留任；行政院本部人事底定後，啟動部會首長徵詢，先確認財經部會首長、內政部、交通部、教育部等主要部會。

這波內閣人事布局「中生代入閣」是一大指標，黨政人士表示，中生代指標人物包括陳其邁、林佳龍等，在臉書宣布請辭的文化部長鄭麗君也是中生代，蘇貞昌肯定鄭麗君的能力，全力慰留。

黨政人士說，蘇貞昌晚間與鄭麗君懇談將近一小時，希望鄭麗君留下來繼續為國家打拚，鄭麗君答應回去再思考，因此文化部人事尚未完全定案。

該人士表示，蘇內閣人事布局以「中生代接棒、穩定財經、發展經濟」作為重要指標，讓政務推動無縫接軌、施政人民有感，因此攸關中生代人事布局底定後，即從穩定經濟著手。

考量過去2年經濟發展有亮眼表現，財經四部會首長，包括國家發展委員會主任委員陳美伶、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、金融監督管理委員會主任委員顧立雄，都在徵詢後同意留任。

陳良基由科技部長轉任教育部長，黨政人士說，陳良基嫻熟高教體系與教育部業務，經徵詢後，同意出任教育部長。而交通部長林佳龍的經歷豐富，擔任台中市長期間與中央在許多重大建設上有所合作，未來也將借重林佳龍的經驗推動各項交通建設。

該人士說，蘇貞昌盼新內閣上任後能盡速捲起袖子為台灣努力，沒有蜜月期，也沒有摸索的空間，要能盡快上手，因此留任表現優異的閣員，經徵詢後，包括行政院副秘書長何佩珊、內政部長徐國勇同意留任。

客家委員會主委李永得晚間受訪時也證實留任，他表示，有被蘇貞昌徵詢，「就繼續一起走」。（編輯：謝佳珍）1080111