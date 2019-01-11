敗選洗禮變暖男 陳其邁走出寬廣政治路

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北11日電）兩度與高雄市長擦身而過的陳其邁，敗選後透過直播與粉絲互動，人氣不減反升，甚至多了「暖男」形象，獲延攬擔任行政院副院長，攀上政治事業高峰。

今年54歲的陳其邁基隆出生，在高雄長大，求學過程多在高雄，取得台大公衛碩士後，棄醫從政，擔任5屆立委，曾任總統府副秘書長、行政院政委兼發言人、高雄市代理市長、民進黨副秘書長，地方、中央歷練完整。

陳其邁1995年參選高雄市第一選區（北區）的立委，當年才30歲的他，成為該屆最年輕的立委，1998年、2001年也順利連任立委。2004年，陳水扁連任總統，由游錫堃出任閣揆，陳其邁出任行政院發言人，並兼任行政院政務委員。

在立法院，陳其邁有個綽號叫「緊緊緊」，因為他做事龜毛、要求效率，助理說，陳其邁大小事都想要一手包辦，宛如自己的地下總幹事；而「其邁」在批踢踢中，不只是名詞，更成為鄉民間的形容詞。

2005年、才40歲的陳其邁，被任命為高雄市代理市長，創下最年輕直轄市長紀錄。當時他積極鼓勵導演到高雄拍攝電影，蔡明亮、侯孝賢等名導都到高雄取景。當年8月，陳其邁因高捷泰勞暴動案請辭，隨後到英國倫敦政經學院任訪問學者。

民進黨立委趙天麟說，陳其邁是資歷最完整的民進黨中生代之一，經過九合一選戰的洗禮後，期勉他能用這個經驗，讓政府在民意的蒐羅、反映徹底改造，優化溝通程序。

趙天麟也說，陳其邁不管在過去的養成或是府院黨的歷練，讓他對自我要求很高、嚴謹，但經過這次選舉的淬鍊，使他內心更有厚度、放得開。

民進黨立委許智傑表示，陳其邁的溝通能力、人緣都滿好的，他期待陳其邁當任副院長後，也要盡量幫高雄，中央和地方一起努力，讓高雄可以更進步。

陳其邁與蘇貞昌搭配，老將有專業、新秀有熱忱，去年又分別歷經高雄、新北市長選舉的洗禮，蒐集大量民意，知道中央施政哪裡不足，某種程度也是一種「南北平衡」。

行政院長賴清德為敗選請辭，「衝衝衝」的蘇貞昌接任閣揆，副院長則由「緊緊緊」的陳其邁出任，內閣新局，不僅有助於陳在個人政治歷練更上一層樓，預料陳其邁也將發揮協調溝通長才，成為行政、立法兩院間的最佳橋梁。（編輯：蘇龍麒）1080111