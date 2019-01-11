林佳龍接交通部長 轉換角色實現台中藍圖

（中央社記者郝雪卿台中11日電）在台中市長選舉連任失利的前台中市長林佳龍將出任交通部長，這對市長任內積極推動大台中山手線及軌道建設的林佳龍而言，或許是以另一種角色，來完成他對台中市擘劃的藍圖。

林佳龍以「十年磨一劍」的精神，在2014年台中市長選舉中，以近21萬票打敗前台中市長胡志強，沒想到這次連任失利，以20萬多票輸給對手盧秀燕，開票結果出爐，林佳龍即宣布，他會繼續留在台中市，並在台中市成立基金會，因為台中市已經是他的家。之前也曾傳出他將到中央任職，但最後也都沒有下文。

林佳龍在敗選之後，雖然還未卸任，已經很少安排公開行程，大都是透過臉書直播與網友及市民互動，比起之前與民眾的互動，許多民眾會發現林佳龍變得更活潑了，也更平易近人了。

大台中山手線及軌道建設都是林佳龍在市長任內，念茲在茲的重大建設，尤其是山手線，更是林佳龍在首次參選台中市長時就提出的政見，結果新任台中市長盧秀燕選上後不久就宣布要暫緩山手線的規劃，這對林佳龍而言，真的很難接受。

林佳龍在臉書對外說明願意接受交通部長一職後表示，交通部長的工作很特別，既仰賴專業技術，也必須感同身受民眾的需求。過去4年，台中推動很多重要的交通建設，包括海空雙港、大台中山手線、捷運路網、國道及快速道路系統串接、十公里免費公車、iBike建置和智慧交通等，非常感謝行政院和交通部的支持，使得這些建設有顯著進展。

林佳龍指出，正因如此，他深切瞭解，交通部施政，對人民生活以及國家與地方發展有關鍵性的重大影響，他因此選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力。（編輯：陳政偉）1080111