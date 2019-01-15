撲殺91.6萬豬隻 中國農業部：非洲豬瘟未蔓延

中國大陸至今已有24個省區共爆發106例非洲豬瘟疫情，僅剩下西北的新疆、西藏、寧夏，華南的廣西、海南，華北的山東、河北等7個省區尚未傳出疫情。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社台北15日電）中國農業農村部今天通報，截至1月14日，曾有24個省份發生過家豬和野豬感染非洲豬瘟，累計撲殺生豬91.6萬頭。疫情「處於點狀散發，沒有流行蔓延」。

中國農業農村部官網15日下午以新聞發言人廣德福的名義向媒體通報稱，自從去年8月大陸部分省份發生非洲豬瘟疫情以來，各地各有關部門按照中央決策部署，充分發揮聯防聯控機制作用，嚴格開展疫情處置，強化關鍵防控措施落實，統籌做好疫病防控、豬肉市場供應等工作。

通報稱，目前，已有21個省份的77個疫區按規定解除封鎖。「疫情處於點狀散發，沒有流行蔓延」。

廣德福表示，疫情發生後，農業農村部始終按照「及時、公開、透明」的通報原則，做好疫情發布工作，及時向世界動物衛生組織（OIE）等國際／區域組織、相關國家和地區進行了通報。世界動物衛生組織（OIE）成員都可以從OIE及時獲得動物疫情訊息。

中國大陸至今已有24個省區共爆發106例非洲豬瘟疫情，僅剩下西北的新疆、西藏、寧夏，華南的廣西、海南，華北的山東、河北等7個省區尚未傳出疫情。

官媒央視新聞14日報導引述專家稱，從科學角度來說，非洲豬瘟的防控並不難，但是由於客觀現實，要想防控住，也面臨不小的挑戰。

中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續指出，從科學的角度，非洲豬瘟的傳播途徑已經非常清楚，要實施三項措施：一、限制生豬及其產品到處流通，只有符合條件的才能夠流通；第二、禁止廚餘餵豬；第三，養殖場要建立生物安全條件，提升自己的防疫水準。

他說，只要這三項做到，就沒有問題。但現在的實際情況是，養殖密度高，養殖的生物安全水準低，而餵豬的習慣，短期內又難以改變，這是當前最大的問題。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1080115