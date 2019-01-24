沈榮津：4面向拚經濟 鎖定出口投資建設消費

（中央社記者廖禹揚台北4日電）經濟部長沈榮津今天表示，新年度將從出口、投資、建設、消費等4面向著手拚經濟；其中，歡迎台商回台行動方案已有初步成果，將帶動新台幣187億元投資、3000個就業機會。

經濟部今天舉行年度媒體餐敘，沈榮津表示，今年受到國際情勢影響，包括美中貿易戰等不確定因素，經濟成長預估放緩，經濟部列出4面向作法，要繼續「衝衝衝」拚經濟，讓人民有感。

投資部分，因應美中貿易戰等國際情勢變動，會以輔導台商回流為主，目前歡迎台商回台行動方案已核准4案，包括廣達、慶豐富、智邦，以及一家全球市占第2名的傳產大廠，光4案就帶動187億投資、3000個就業機會，後續預估還有40家台商將遞案。

建設部分，以前瞻基礎建設的綠能建設為主，沈榮津表示，太陽光電兩年計畫以1527MW達標，今年目標再建置1.5GW，預計帶動900億投資；離岸風電部分，上緯今年將完成120MW風機建置，預計帶動224億投資。

沈榮津表示，Google昨天與國內業者簽約購綠電100MW，包括亞馬遜、蘋果等國際大廠都開始要求使用綠電，台灣身為國際供應鏈大本營，更應該增加綠電發電占比，不僅是乾淨能源，也能符合國際要求。

近期離岸風電話題不斷，針對外界關注的今年度躉購費率，沈榮津表示，感謝開發商及各界提供的數據資料，會整理提供給審定委員會參考，會議當天也會邀請開發商到場溝通，爭取委員支持。但對於費率可能調整範圍，沈榮津表示，要尊重委員，不做預測。

出口部分，沈榮津表示，受到國際經濟情勢影響大，今年目標是維持與去年相同水準，持續推動5+2產業創新計畫及新南向政策。

消費部分，沈榮津說，會透過節能家電及電動機車補助方案，帶動內需市場熱度，分別預估將帶動50億及15億消費。（編輯：蘇志宗）1080124