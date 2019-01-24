仁醫駐診南迴偏鄉 民眾感動可就近看心臟病

（中央社記者盧太城台東縣24日電）高雄醫學大學附設醫院的重量級名醫2月起駐診台東南迴地區，他們必須清晨5時許起床趕火車到台東，就為守護偏鄉民眾健康。當地民眾感動的說，阿嬤可以在當地看心臟病了。

台東縣長饒慶鈴今天專程前往高雄和高雄醫學大學附設中和紀念醫院簽署合作備忘錄。

高醫發布新聞稿表示，饒慶鈴今天親自帶領衛生、消防和大武衛生所等相關單位和高醫大附設醫院院長侯明鋒簽署「台東縣大武鄉衛生所暨高醫醫療體系關懷偏鄉地區駐診合作備忘錄」。

自2月1日起12名重量級的專科醫師陸續進駐大武鄉衛生所，讓後山居民安心就醫。高雄與台東的健康照護從此互通無礙，「後山健康照護，有高醫當靠山」。

新聞稿表示，饒慶鈴以「高醫比慈濟還大愛」來感謝高醫伸出援手，將醫療送進後山偏鄉。饒慶鈴說，高醫醫師必須清晨5時許起床，趕6時的火車到大武鄉衛生所看診，從上午看到下午，回到高雄時已過吃晚飯時間。如此辛苦，讓人很感佩、也很感動。

饒慶鈴表示，台東22萬人口不足以支撐一家醫院，而南迴公沿線的大武、金峰及達仁3鄉居民多為原住民，因居住境內山脈交錯，鄉鎮間距離遙遠，居民平時就醫多仰賴衛生所，但遇重大事故或病情嚴重時，則須送往較遠的大醫院，除生命受到威脅外，還需花費許多的交通及時間成本，希望藉與高醫的合作模式，能拓展到更多的偏鄉。

侯明鋒表示，高醫自1988年起即率先深耕山地醫療迄今，包括承接中央健康保險署的高市山地區醫療給付效益提升計畫近20年，守護那瑪夏、桃源、茂林等原鄉居民健康，成為偏鄉健康照護強而有力的支持者。而今更進一步把醫療送到台東，期待讓南迴偏鄉居民也有機會獲得更好的醫療照護。

大武衛生所主任盧克凡表示，高醫在大武鄉衛生所駐診，提供肝膽胰內科、骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科等專科醫療服務，每週四、五上下午共6診。醫師陣容堅強，包括高醫大副校長余明隆教授、內科部長黃志富教授、骨科部長黃鵬如教授及小兒暨脊椎骨科主任周世祥等人打前鋒，未來再視狀況增加更多的專科醫師駐診。

獲悉這項好消息的南迴張姓小姐說，「太感動了，大武阿嬤終於可以在當地看心臟科了」。大武地區距離台東市要一個多小時車程，老人家看心臟病必須舟車勞頓到台東市大醫院看病，花掉一整天時間，相當辛苦。

網友Vicky Lee說，「太棒了，有高醫的支援，再加上很快就要落成的南迴急救中心，南迴居民以後就不用再往市區送了」。

盧克凡表示，新建的「大武衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」在硬體尚未完成前，最重要的醫師人力已陸續登場，感謝高醫對偏鄉醫療的關懷與支持，也歡迎南迴鄉親多支持及利用，固定且永續經營的模式才是改善和提升南迴醫療貧乏的正確方向。（編輯：吳佳穎）1080124

高雄醫學大學附設醫院的重量級名醫2月起駐診台東南迴地區，提供肝膽胰內科、骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科等專科醫療服務。中央社記者盧太城台東攝 108年1月24日