這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
比特犬咬死流浪狗引公憤 目擊者還原現場
社會

比特犬咬死流浪狗引公憤 目擊者還原現場

新加坡藝人馮偉衷教召身亡 女友盼來生當夫妻
娛樂

新加坡藝人馮偉衷教召身亡 女友盼來生當夫妻

川普支持委國反對派 總統馬杜洛陷政權保衛戰
國際

川普支持委國反對派 總統馬杜洛陷政權保衛戰

遭6獅圍攻4小時 長頸鹿勇敢還擊奇蹟生還
國際

遭6獅圍攻4小時 長頸鹿勇敢還擊奇蹟生還

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

總統府：美商對台灣有信心 我們自己要更自信

最新更新：2019/01/24 22:09
美國商會23日發布「2019商業景氣調查」報告，總統府發言人臉書粉絲專頁從16頁英文報告中，畫出5個重點。（圖取自www.facebook.com/presidentialoffice.tw）
美國商會23日發布「2019商業景氣調查」報告，總統府發言人臉書粉絲專頁從16頁英文報告中，畫出5個重點。（圖取自www.facebook.com/presidentialoffice.tw）

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統府近來積極利用社群網路平台，針對時事「畫重點」。總統府發言人臉書粉絲專頁晚間摘要美國商會23日發布的報告重點，並指出，「美商對台灣有信心，我們自己要更自信」。

總統府發言人臉書提到，美國商會1月23日發布「2019商業景氣調查」報告，內容對台灣未來3年的前景有信心。長達16頁的英文報告，媒體上只有片段訊息，「為了給大家最全面、最正確的資訊，來！發言人來幫你畫5個重點！」

總統府發言人臉書指出，雖然對今年美商經濟景氣信心略為下降，但是，有53.6%的美商對台灣未來3年經濟展望有信心，比去年提升3.4%。

影響今年經濟預期的因素，主要有5項：美中貿易戰、中國對台灣壓力、網路安全威脅、「美國優先」貿易政策、智慧財產權侵害等。其中，有81%的美商在意美中貿易戰，79.3%在意中國對台灣壓力，是最主要的兩個因素。

超過80%的美商對於未來1至3年的獲利增加有信心，有88.8%的美商預期未來一年僱用人數將增加或維持不變。

約60%美商認為「5加2產業創新計畫」和「前瞻基礎建設計畫」有利於經濟正向發展。

有86.6%的美商關心台灣的電力供給是否充足，也有63.1%的美商認為2025非核家園會影響企業擴張，但是，重點在於穩定的能源供應政策，而非何種供應形式。（編輯：楊玫寧）1080124

延伸閱讀
沈榮津：4面向拚經濟 鎖定出口投資建設消費政院端方案迎回流 60多家台商投石問路貿易戰與中國經濟放緩超預期 IMF看壞世界經濟
地機族