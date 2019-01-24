總統府：美商對台灣有信心 我們自己要更自信

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統府近來積極利用社群網路平台，針對時事「畫重點」。總統府發言人臉書粉絲專頁晚間摘要美國商會23日發布的報告重點，並指出，「美商對台灣有信心，我們自己要更自信」。

總統府發言人臉書提到，美國商會1月23日發布「2019商業景氣調查」報告，內容對台灣未來3年的前景有信心。長達16頁的英文報告，媒體上只有片段訊息，「為了給大家最全面、最正確的資訊，來！發言人來幫你畫5個重點！」

總統府發言人臉書指出，雖然對今年美商經濟景氣信心略為下降，但是，有53.6%的美商對台灣未來3年經濟展望有信心，比去年提升3.4%。

影響今年經濟預期的因素，主要有5項：美中貿易戰、中國對台灣壓力、網路安全威脅、「美國優先」貿易政策、智慧財產權侵害等。其中，有81%的美商在意美中貿易戰，79.3%在意中國對台灣壓力，是最主要的兩個因素。

超過80%的美商對於未來1至3年的獲利增加有信心，有88.8%的美商預期未來一年僱用人數將增加或維持不變。

約60%美商認為「5加2產業創新計畫」和「前瞻基礎建設計畫」有利於經濟正向發展。

有86.6%的美商關心台灣的電力供給是否充足，也有63.1%的美商認為2025非核家園會影響企業擴張，但是，重點在於穩定的能源供應政策，而非何種供應形式。（編輯：楊玫寧）1080124