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新聞專題
立委補選結果出爐
台北市第2選區及台中市第5選區立法委員27日舉行補選，台北市由民進黨籍候選人何志偉當選、台中市則由國民黨籍候選人沈智慧當選。
新聞專題
立委補選結果出爐1/9

台中立委投票率25.34% 創補選新低

最新更新：2019/01/27 22:13
台北市第2選區與台中市第5選區立委補選結果27日晚間出爐，台中市投票率25.34%，是歷次立委補選以來最低。（中央社檔案照片）
台北市第2選區與台中市第5選區立委補選結果27日晚間出爐，台中市投票率25.34%，是歷次立委補選以來最低。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北27日電）台北市第2選區與台中市第5選區立委今天補選，台中市投票率25.34%，是歷次立委補選以來最低，台北市30.39%則是第3低。

根據中選會公告的歷屆立委補選投票率，多在3到4成左右，民國98年南投第1選區立委補選投票率曾衝高到66.32%，民國102年台中市第2選區立委補選投票率也有近5成、48.89%。

若與歷次立委補選投票率相比，台中市這次立委補選投票率僅25.34%是歷次最低，第2低是民國100年台南市第4選區補選投票率27.57%，台北市這次補選投票率30.39%則是第3低。

得票數方面，根據中選會資料，台北市第2選舉區缺額補選有5位候選人，得票數分別為民進黨籍何志偉3萬8591票、得票率47%；國民黨籍陳炳甫3萬1532票、得票率39%；無黨籍陳思宇9689票、王奕凱897票、全民無黨聯盟推薦的陳源奇89票。

觀察2016年立委選舉，當時民進黨候選人姚文智在台北市第2選區拿下10萬7366票，得票率59.29%；國民黨當時並未提名，而是禮讓新黨籍的潘懷宗，潘懷宗獲6萬5967票，得票率36.42%。這次國民黨在台北市第2選區的票數與民進黨拉近不少。

台中市第5選舉區有4位候選人，得票數分別為國民黨籍沈智慧4萬9230票、得票率57%；民進黨籍王義川3萬2903票、得票率38%；無黨籍邱于珊2910票、聯合黨林忠勝157票。

相較2016年立委選舉，國民黨提名的盧秀燕在台中市第5選區拿下10萬8446票、得票率51.51%；代表泛綠參選的劉國隆8萬4117票、得票率39.96%，這次藍綠在台中市第2選區補選的得票率差異不大。

中選會1月31日將舉行委員會議，審定台北市第2選區、台中市第5選區立委補選結果，並公告當選人名單。這次補選當選人的任期，將至第9屆立法委員任期屆滿日為止。

台北市、台中市立委補選結束後，新北市第3選舉區、台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選區立委補選，將於3月16日投票。（編輯：謝佳珍╱黃國倫）1080127

台北市第2選舉區立法委員補選27日投開票，由民進黨籍何志偉（前左2）當選，民進黨主席卓榮泰（前右2）晚間現身何志偉競選總部，期勉他扮演好立委的角色。中央社記者張皓安攝　108年1月27日
台北市第2選舉區立法委員補選27日投開票，由民進黨籍何志偉（前左2）當選，民進黨主席卓榮泰（前右2）晚間現身何志偉競選總部，期勉他扮演好立委的角色。中央社記者張皓安攝　108年1月27日
台中市第5選區立法委員補選27日投開票，由國民黨籍候選人沈智慧（中）勝選，她承諾會實現選舉政見。中央社記者蘇木春攝　108年1月27日
台中市第5選區立法委員補選27日投開票，由國民黨籍候選人沈智慧（中）勝選，她承諾會實現選舉政見。中央社記者蘇木春攝　108年1月27日
台中市第5選區立法委員補選27日投開票，民進黨籍候選人王義川（右）敗選，他表示，台中是他的家，未來不管是什麼角色，都會全力以赴。中央社記者蘇木春攝　108年1月27日
台中市第5選區立法委員補選27日投開票，民進黨籍候選人王義川（右）敗選，他表示，台中是他的家，未來不管是什麼角色，都會全力以赴。中央社記者蘇木春攝　108年1月27日
台北市第2選舉區立法委員補選27日投開票，無黨籍候選人陳思宇（前右3）傍晚率幕僚團隊在競選總部發表感言，並向選民鞠躬致意。中央社記者吳家昇攝　108年1月27日
台北市第2選舉區立法委員補選27日投開票，無黨籍候選人陳思宇（前右3）傍晚率幕僚團隊在競選總部發表感言，並向選民鞠躬致意。中央社記者吳家昇攝　108年1月27日
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