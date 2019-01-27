台北市台中市立委補選 何志偉沈智慧自行宣布當選

（中央社記者梁珮綺、劉建邦、蕭博文、陳怡璇台北27日電）台北市第2選區立委補選，綠營何志偉當選。台北市選舉委員會表示，總選舉人數26萬多人中，只有8萬人投票，僅約3成，可能是九合一大選讓民眾疲乏、不覺得非投不可。

台北市第2選區士林、大同區立委補選，是前民進黨立委姚文智為參選台北市長而辭職產生的缺額，共有5人競爭，分別為全民無黨聯盟陳源奇、民進黨何志偉、無黨籍王奕凱、國民黨陳炳甫及無黨籍「柯家軍」陳思宇，藍綠白各有勢力，被外界視為「三腳督」之戰。

台北市上一次立委補選是民國98年的第6選區大安區，選舉人數約24萬，投票數近9萬5000人，投票率39.12%。台北市選舉委員會表示，這次總選舉人數26萬6907人，只有8萬1107人投票，投票率僅30.39%。

台北市選委會坦言，按照經驗投票率不會超過4成，「但也沒想到會這麼低」，推估是大眾對立委補選關注度本來就不高，加上九合一大選才結束月餘，民眾對選舉感到疲憊，沒有非投不可的感覺。

何志偉以3萬8000多票當選，他表示，特別感謝國民黨籍候選人陳炳甫，因為陳秉持正面選舉，只打正面選戰；但反觀另一名無黨籍候選人陳思宇在選舉過程中，從政二代、看板、雙國籍等議題，不斷抹黑攻擊。

何志偉說，他也特別告知台北市長柯文哲，面對最骯髒的選舉，還在一旁煽風點火，「難道這是白色力量嗎？」不管候選人背後的政黨為何，都應該要以服務基層為信念，並回到候選人的本質。

何志偉表示，選舉結果證明，選民期待有一場正面選舉，希望以對話取代對抗，競爭取代鬥爭，再次感謝支持者，未來擔任立委的時間會用盡全力，全心守護台灣，並一起拚經濟。

國民黨台北市議員陳炳甫角逐立委補選失利，他傍晚到中央黨部發表談話，台下的競選團隊與志工不捨落淚。

影片來源：中央社

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陳炳甫表示，恭賀何志偉當選，也期許何志偉到國會監督中央政府，不要做橡皮圖章。

陳炳甫說，感謝黨部與志工力挺，在深綠的大同區幾乎與何志偉打成平手，也證明民進黨已經失去民心，才無法取得明顯勝利。至於是否有意參選下屆立委，他說，再跟中央黨部、市黨部討論，或許有更好的人選也不一定。

無黨籍候選人陳思宇下午5時30分自行宣布敗選，並恭喜當選人，她表示，自己在沒有政黨、沒有組織的情況下走到這一步，感謝所有幫她加油與打氣的人，還有協助打選戰的志工們，自己努力不夠，才會敗選，會深自檢討。

不過，她也說，未來的路還很長，會秉持台北市長柯文哲所說的，面對挫折與打擊不要放棄，而是要保持熱情。未來會追隨柯文哲腳步，讓白色力量持續前進。

陳思宇父親、市議員陳建銘受訪時表示，陳思宇無論是持續備戰2020年立委選舉或回台北市政府工作，任何規劃，都尊重柯文哲想法。（編輯：陳清芳）1080127

台北市第2選舉區立法委員補選27日投開票，無黨籍候選人陳思宇（前右）傍晚在競選總部發表感言。中央社記者吳家昇攝 108年1月27日

台北市第2選舉區立法委員補選27日投開票，無黨籍候選人陳思宇（前右3）傍晚率幕僚團隊在競選總部發表感言，並向選民鞠躬致意。中央社記者吳家昇攝 108年1月27日

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中國國民黨候選人沈智慧（左）27日晚間自行宣布當選立法委員。（中央社檔案照片）

沈智慧勤走基層 為藍營守住立委席次

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市第5選區立法委員補選結果今天出爐，國民黨立委補選候選人沈智慧勝出，即使已經中斷11年公職，沈智慧仍然勤走基層，挾著過去6屆立委的經驗，強勢回歸，再返立法院。

台中市北屯區出生的沈智慧，民國79年起代表中國國民黨及親民黨連任6屆台中市立法委員。97年立委選制變革為單一選區制，未獲國親聯盟提名的沈智慧，脫黨以無黨籍身分參選，結果不敵國民黨提名的盧秀燕。

沈智慧雖沒有公職在身，仍然勤走基層，在地方活動中都可看到她的身影，第9屆立委選舉，沈智慧重新獲得國民黨提名，在台中市立委第6選區（中區、西區、東區、南區）參選，但輸給民進黨提名的黃國書。

沈智慧屢敗屢戰，第5選區因為盧秀燕參選台中市長選舉而請辭立委，沈智慧把握這次補選機會，並以全民調方式從黨內競爭脫穎而出，獲得國民黨提名。

北北屯區向來是藍營優勢選區，民進黨提名的立委候選人王義川，由市長選舉連任失利的林佳龍全力輔選，盧秀燕也為沈智慧站台及掃街不遺餘力，立委補選被視為市長選舉延長賽，藍營維持縣市長勝選氣勢，沈智慧順利接棒，為藍營保住原市區唯一立委席次。

能夠重返立法院，沈智慧說，她沒有一天忘記初衷，就是回到她最熟悉的立法院，用她最熟悉的方式幫助台中，她將以過去18年的立委經驗，上工第一天就可上手。（編輯：翁翠萍）1080127

沈智慧小檔案

生日：民國46年9月16日

學歷：中國文化大學新聞系畢業

經歷：中國國民黨立法院黨團副書記長、預算委員會委員長，中國時報記者、台灣時報記者、民眾日報記者、全國廣播公司董事、台中市北屯區婦女會理事長、立法委員

資料來源：立法院網頁

何志偉小檔案

生日：民國71年5月14日

學歷：美國南加州大學公共行政碩士MPA、美國加州富勒頓大學財經系

經歷：台北市議員、民主進步黨中常委、民主進步黨中執委、寶島新聲電台主持人、台北市議會民進黨黨團副總召集人