跟著小英去拜年 總統過年廟宇發福袋

總統蔡英文（前）在臉書公布大年初一到初四行程，將走訪台北、新北、桃竹、雲嘉南、高屏等廟宇，並發放「祝福滿滿」新年福袋。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北2日電）農曆春節年假展開，總統蔡英文今天在臉書公布大年初一到初四行程，將走訪台北、新北、桃竹、雲嘉南、高屏等廟宇，並發放「祝福滿滿」新年福袋。

蔡總統臉書上午貼出2月5日大年初一到2月8日初四的行程，並說「初一到初四，我會走訪各地廟宇，發放祝福滿滿新年福袋，期待可以見到大家。」

臉書小編呼籲大家把行程存起來，「跟著小英去拜年」；貼文短短2小時已吸引近8000人按讚。

根據總統臉書公布的行程，2月5日大年初一，總統將從台北市覺修宮出發，接著到指南宮，下午到新北市義天宮、桃園市三元宮，再轉往新竹市香山財神廟發福袋。

2月6日大年初二，總統將至雲林縣北港朝天宮、嘉義奉天宮、嘉義文財殿、台南慶安宮、高雄關帝廟參拜發放福袋。

2月7日大年初三，總統回到故鄉屏東，到屏東縣福安宮、德隆宮，再轉往彰化縣天后宮、南投縣恒吉宮等宮廟發放福袋。

2月8日大年初四，蔡總統則到台中大甲鎮瀾宮、苗栗縣拱天宮、新竹縣義民廟發放福袋。

此外，今年除夕蔡總統將比照往例邀請總統府資政史明一同圍爐，當晚將參加法鼓山撞鐘祈福。（編輯：謝佳珍）1080202