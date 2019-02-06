逃亡菲國 前台南縣議長吳健保遭押解返台

涉及職棒假球簽賭案，以恐嚇、詐欺等罪被判刑定讞的前台南縣議長吳健保（中）6日被押解返台，神情憔悴。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月6日

(中央社記者邱俊欽桃園機場6日電）涉職棒假球簽賭案，以恐嚇、詐欺等罪被判刑定讞的前台南縣議長吳健保日前在菲律賓落網，今天下午被押解返台，他被問到返台心情時表示「司法不公」，隨即被移送檢方。

吳健保下午搭乘中華航空公司班機被遣送返台，隨即被刑事局人員移送新北地檢署歸案。他在下飛機後被媒體問到此刻心情時直呼「司法不公」。

刑事警察局表示，吳健保因涉及職棒假球簽賭案，經台灣高等法院於103年8月13日以恐嚇、詐欺等罪合併判處有期徒刑5年5個月定讞，其中詐欺罪判處3年2個月部分不得易科罰金，需入監執行。吳健保因拒不到案服刑，畏罪潛逃偷渡出境，經新北地方檢察署發布通緝。

吳健保日前經刑事局與菲國警方合作下，在1月16日於菲律賓蘇比克山區一處別墅查緝到案。

刑事局表示，全案經刑事局駐菲聯絡組與菲國移民局等相關單位多方協調，這也是台菲兩國於106年3月簽署「台菲警政共同打擊跨域犯罪備忘錄」後，執法合作的新里程碑。

（編輯：李亨山）1080206

吳健保遭押解返台 移送新北地檢署

(中央社記者邱俊欽桃園機場6日電）涉及職棒假球簽賭案，以恐嚇、詐欺等罪被判刑定讞的前台南縣議長吳健保日前在菲律賓落網，今天下午押解返台，他在下飛機後隨即被刑事局人員移送新北地檢署。

吳健保下午搭乘中華航空公司班機被遣送返台，他在下機後被問到最近身體狀況時，表示「自己死不了」。

吳健保穿著灰色夾克，戴著口罩，雙鬢斑白，神情顯得相當憔悴，他在下飛機後隨即被刑事局人員移送新北地檢署。（編輯：陳俊碩）1080206

涉職棒假球簽賭案，以恐嚇、詐欺等罪被判刑定讞的前台南縣議長吳健保（前中）6日下午被押解返台，他被問到返台心情時表示「司法不公」，隨即被移送檢方。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月6日