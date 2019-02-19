嘉中英文考題惹議 教部：應落實審題

（中央社記者陳至中台北19日電）嘉義高中英文考題出現President Tsai-englishit字樣，被學生投訴涉嫌侮辱國家元首。教育部國教署指出，將督導嘉中落實學習評量的命題、審題工作，維護學生受教權益。

嘉義高中英文考題出現President Tsai-englishit字樣，被學生認為影射蔡總統在演講中發表愚蠢評論，質疑出題教師有特定政治傾向，投訴媒體考題內容涉嫌侮辱國家元首。

對此，總統府發言人林鶴明今天稍早受訪表示，總統不以為意，也請老師和校長不必放在心上。嘉中校方則回應，出題教師無政治立場，已要求斟酌用詞，避免無謂爭議。

教育部國教署稍晚以文字回應解釋，根據校方回報，嘉中校長劉永堂今天已立即召集校內行政主管、英文科召集人與命題老師，瞭解事件始末和考試性質。會中作成結論，要求英文學科教學研究會檢討命題、審題機制，避免再發生類似事件。

教育部轉述校方說法指出，出現爭議的評量是在本月15日辦理，是寒假後的檢核測驗，屬於日常評量。命題教師教學熱忱受到學生肯定，但這次命題未經審題程序，因而產生爭議，校長和命題教師都表達歉意。

教育部國教署表示，學校辦理學生學習評量的目的是瞭解學生學習情形、激發多元潛能、促進適性發展，並作為教學輔導的依據。後續將督導嘉中強化教師專業知能，落實學習評量之命題、審題工作，以維護學生受教權益。（編輯：陳清芳）1080219