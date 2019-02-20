台積電今年配息10元 外資目標價上看250元

台積電2019年將共配發新台幣10元現金股利，目標每年將70%的自由現金流量以現金股利方式分季回饋股東。 （中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北20日電）晶圓代工廠台積電去年營收與獲利同創歷史新高，今年將共配發新台幣10元現金股利。歐系、美系和亞系外資維持優於大盤、中立、減碼評等，目標價各為250元、199元、195元。

台積電股價今天上漲2.5元開出，盤中最高來到233.5元，漲幅近2%，至上午9時50分成交量超過9000張。

歐系外資發布研究報告指出，台積電今年將共配發10元現金股利，目標每年將70%的自由現金流量以現金股利方式分季回饋股東，持續採取穩健的股利政策；由於晶圓瑕疵事件造成營收遞延，歐系外資已將台積電今年第2季預估成長率從季增2%調高到季增14%，維持「優於大盤」評等和目標價250元，看好台積電將受惠於AMD及Qualcomm等客戶市占攀升，明年仍有5G、資料中心、物聯網、車用電子等題材支撐股價。

美系外資認為，台積電今年將配發10元現金股利，獲市場正向解讀，但台積電目前股價為2019年每股盈餘預估值的18.5倍、股價淨值比為3.4，兩項數字都接近歷史高點，在半導體庫存消化和智慧型手機需求改善前，建議保守看待，重申台積電「中立」評等和目標價199元。

亞系外資表示，台積電爆發因光阻原料不符規格，多數製作中的16奈米與12奈米晶圓良率偏低，已於一月底報廢，並調降今年第1季財測；亞系外資認為對台積電影響不大，後續需關注客戶退貨授權管理、市占下滑等風險，維持「減碼」評等與目標價196元。（編輯：李信寬） 1080220